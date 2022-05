Mercato: l'agent de Lewandowski allume le Bayern dans tous les sens

Alors que le Barça a fait une première offre formelle au Bayern pour Robert Lewandowski, l'agent du Polonais, Pini Zahavi, se lâche sur l'attitude du club bavarois. Et assure que c'est de l'histoire ancienne pour son client, qui veut rejoindre "le club de ses rêves".

Les filtres, Pini Zahavi ne connaît pas. Et ses déclarations confirment que l'heure est au bras de fer entre son client Robert Lewandowski et son club, le Bayern Munich. Ce dimanche, l'agent a réagi auprès du quotidien allemand Bild concernant l'attitude du club bavarois et les envies de départ du Polonais. Lequel souhaite rejoindre le Barça, qui a formulé une offre de 32 millions d'euros pour le faire venir.

"Ils peuvent le garder un an mais je ne le recommanderais pas"

"Pour Robert, le Bayern c'est de l'histoire ancienne", lâche Pini Zahavi pour résumer sa pensée. L'ancien joueur de Dortmund est sous contrat jusqu'en 2023. "Bien sûr qu'ils peuvent garder Robert une année encore puisqu'il lui reste un an de contrat, mais je ne le recommanderais pas", poursuit l'agent du joueur.

Une réponse au directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, qui a déclaré plus tôt dans la journée que Robert Lewandowski se faisait "monter la tête" par son agent. Côté bavarois, on rappelle toujours que le Polonais a encore un an de contrat. Mais cette fois, il semble bien que l'affaire tourne au bras de fer... et le FC Barcelone a flairé l'opportunité. Xavi a d'ailleurs parlé cette semaine de Robert Lewandowski comme "une possibilité" pour le club catalan.