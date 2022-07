Mercato: l'Atlético de Madrid s'offre Samuel Lino, un jeune attaquant brésilien

L'Atlético de Madrid a recruté l'attaquant brésilien de 22 ans Samuel Lino, en provenance du club portugais de Gil Vicente, pour les cinq prochaines saisons, a annoncé le club madrilène vendredi.

Du renfort en attaque pour les Colchoneros. L'Atlético de Madrid a recruté l'attaquant brésilien de 22 ans Samuel Lino, en provenance du club portugais de Gil Vicente, pour les cinq prochaines saisons, a annoncé le club madrilène ce vendredi. L'opération est estimée à 6 millions d'euros environ.

"Après l'accord obtenu entre notre club et le club portugais de Gil Vicente, Samuel Lino est désormais un nouveau joueur de l'Atlético de Madrid. L'attaquant brésilien signe pour cinq saisons", a indiqué l'Atlético dans son communiqué, diffusé vendredi midi.

>>> Le mercato en direct

Deuxième recrue de l'été

Il s'agit de la deuxième recrue du club rojiblanco après celle du milieu de terrain belge Axel Witsel, annoncée mercredi.

Passé par San Bernardo et Flamengo au Brésil, il était arrivé au Portugal en 2019. L'ailier gauche devra faire face à une forte concurrence pour gagner ses minutes dans l'équipe de Diego Simeone, avec notamment le Belge Yannick Carrasco.

La saison dernière, Lino a totalisé 13 buts et 5 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues, et a aidé le club de Gil Vicente à atteindre la 5e place du championnat portugais et une qualification pour la Ligue Europa Conférence.