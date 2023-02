Mercato: l'étonnante option négociée par la Roma pour le transfert de Zaniolo à Galatasaray

Dans le cadre du transfert de Nicolo Zaniolo à Galatasaray, qui sera bientôt officialisé, l'AS Rome a négocié une option pour avoir la priorité sur deux joueurs du club turc.

Il aurait pu découvrir l'Angleterre. Il va finalement rejoindre la Turquie. Selon plusieurs médias turcs et italiens, Nicolo Zaniolo est tombé d’accord avec Galatasaray pour un contrat jusqu’en 2027, avec un salaire estimé à 3,5 millions d’euros par an. L’opération va rapporter une base fixe de 16,5 millions d’euros à l’AS Rome. Il faut y ajouter des bonus qui pourraient atteindre jusqu’à 13 millions d’euros supplémentaires en fonction des performances du joueur et de sa nouvelle équipe.

Une option prioritaire pour Demir et Akman

La Louve a également négocié un pourcentage sur une future revente, alors que l’Inter Milan, club formateur du milieu de terrain de 23 ans, va toucher dans un premier temps 2,5 millions d’euros grâce à ce transfert selon le deal passé avec la Roma au moment de sa signature en 2018. Chose particulière, les Giallorossi ont profité de leurs bonnes relations avec les dirigeants de Galatasaray pour mettre une option sur deux de leurs joueurs.

Selon Fabrizio Romano et Sky Italia, ils auront une priorité absolue sur la concurrence s’ils veulent s’offrir Yusuf Demir et Efe Akman. Le premier est un ailier autrichien de 19 ans, passé notamment par Barcelone, en prêt, lors de la saison 2021-2022. Acheté l’été dernier par Galatasaray pour six millions d’euros en provenance du Rapid Vienne, il doit se contenter d’un temps de jeu limité depuis le début de la saison. Akman est encore plus jeune. A 16 ans, ce milieu est présenté comme un grand espoir du football turc.

En conflit avec José Mourinho, ses dirigeants et les supporters romains, Zaniolo quitte lui la Serie A par la petite porte, huit mois après avoir marqué l'unique but de la finale de la première édition de la Ligue Europa Conférence remportée par la Roma contre le Feyenoord. A Galatasaray, actuel leader du championnat turc, il évoluera notamment avec Léo Dubois, Dries Mertens, Bafétimbi Gomis et Mauro Icardi.