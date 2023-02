Mercato: la fin du feuilleton approche pour Zaniolo, qui va quitter la Roma pour Galatasaray

En conflit avec le club et les supporters, Nicolo Zaniolo (23 ans) va quitter l’AS Rome qui a trouvé un accord avec Galatasaray pour le transfert du milieu offensif.

Comme il le souhaitait, Nicolo Zaniolo (23 ans) va changer d’air cet hiver. Selon Sky Sport Italia, l’AS Rome a trouvé un accord avec Galatasaray pour le transfert de son milieu offensif. L’indemnité s’élèverait à 15 millions d’euros plus sept de bonus, alors que le club italien comptait sur la concurrence de Fenerbahçe pour faire grimper le prix de deux ou trois millions supplémentaires. Les dernières discussions ont été ralenties par les terribles tremblements de terre qui ont frappé le sud-est du pays lundi.

Parti au bras de fer, il a provoqué la colère de Mourinho et des supporters

Toutes les parties ont finalement trouvé un terrain d’entente et Zaniolo touchera un salaire de 3,5 millions d’euros nets avec une clause libératoire de 35 millions d’euros. L’international italien (11 sélections, 2 buts) quitte le club dans le chaos quatre ans après son arrivée en provenance de l’Inter Milan. Son statut est passé de celui de héros après son but en finale de Conference League (1-0, contre Rotterdam en mai dernier) à celui de pestiféré en quelques mois après avoir avoir annoncé son souhait de partir pendant le mercato d’hiver.

Face au refus du joueur de prolonger son contrat courant jusqu’en 2024, ses dirigeants avaient trouvé un accord pour un départ à Bournemouth contre 30 millions d’euros. Une destination repoussée par le joueur qui avait pourtant refusé de jouer contre la Spezia le 22 janvier pour forcer un départ. Ce qui avait rendu le club romain furieux.

José Mourinho l’avait ensuite écarté lors des matchs suivants sans l'épargner. "Malheureusement, j’ai toujours raison, avait-il lancé le 28 janvier. Pourquoi malheureusement? Parce que le joueur dit depuis un mois qu’il veut partir, qu’il ne veut plus jouer avec ce maillot, ni s’entraîner avec ce groupe. J’avais le sentiment que Zaniolo serait encore là le 1er février (après la clôture du mercato) et je pense qu’il sera là. Je ne compte que sur des joueurs heureux, des gars qui veulent se battre pour moi, pour le club et pour les supporters."

Les supporters romains s’en étaient ensuite pris à Zaniolo en se rendant devant son domicile, proférant des menaces de mort. Zaniolo va finalement profiter de la fermeture tardive du mercato turc (qui ferme mercredi) pour une nouvelle aventure.