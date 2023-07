Mercato: l'Inter Miami annonce la signature de Sergio Busquets, qui sera présenté avec Messi

Aperçu à Miami ces dernières heures, Sergio Busquets rejoint officiellement Lionel Messi. L'ancien cadre du Barça a signé son contrat avec l'Inter Miami jusqu'en 2025 et devrait donc être présenté aux côtés de son ancien coéquipier ce dimanche soir.

La bande à Léo. L'Inter Miami CF a annoncé ce dimanche la signature de Sergio Busquets jusqu'en décembre 2025, arrivant libre après la fin de son contrat au FC Barcelone. L'ancien numéro 5 catalan rejoint ainsi son ami Lionel Messi, qui s'est engagé officiellement avec le club ce samedi.

Présenté avec Messi

Il arrive au club en tant que joueur désigné et "devrait rejoindre l'équipe dans les prochains jours", écrit le club de David Beckham dans son communiqué. Les presse locale et espagnole avancent qu'il sera présenté ce dimanche-même (2h du matin heure française) au DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale aux côtés de Leo Messi. Le Catalan portera le numéro 5, celui qu'il a rendu célèbre au Barça.

Busquets sera disponible avec l'Inter Miami CF pour le match d'ouverture de la Leagues Cup, le 21 juillet, contre le club de la LIGA MX, Cruz Azul. Il démarrera donc son aventure en Floride en même temps que Lionel Messi, dont le calendrier des futurs matchs qu'il disputera sous la tunique rose a été révélé par l'Inter Miami.

"Je suis impatient de franchir cette nouvelle étape"

"C'est une opportunité spéciale et excitante que je suis très heureux de saisir, a déclaré le milieu de terrain champion du monde avec l'Espagne en 2010, dans des propos rapportés par le club. Je suis impatient de franchir cette nouvelle étape de ma carrière avec l'Inter Miami. J'ai été impressionné par le club lorsque je suis venu avec Barcelone l'année dernière et maintenant je suis heureux et prêt à représenter le club moi-même. Je suis impatient de contribuer au succès de ce club ambitieux."

Busquets est arrivé dimanche à l'aéroport de Miami, après avoir accompli quelques formalités bureaucratiques à Madrid vendredi, accompagné de sa famille. Sa compagne, Elena Galera, entretient de bonnes relations avec Antonela Roccuzzo, l'épouse de Leo Messi, ce qui les aidera à s'acclimater à Miami, avance Mundo Deportivo.



Le milieu de terrain catalan, qui fête aujourd'hui ses 35 ans, retrouve Gerardo "Tata" Martino, qui fut son entraîneur au Camp Nou lors de la saison 2013-14 et est devenu entraîneur de l'Inter Miami le 28 juin dernirer. Il est le deuxième joueur le plus titré de l'histoire du Barça avec 32 titres et 722 apparitions à son actif.