Le Barça a fait ses adieux au Camp Nou

A l'occasion de son match contre Majorque ce dimanche soir, le FC Barcelone disait provisoirement au revoir au Camp Nou, qu'il va quitter le temps d'une saison le temps des travaux. C'était aussi le dernier match de Sergio Busquets et Jordi Alba, avant de quitter le Barça cet été.

Une soirée chargée en émotions. Le FC Barcelone vivait ce dimanche son dernier match au Camp Nou avant un petit moment, puisque les Catalans joueront au stade olympique de Montjuïc la saison prochaine en raison des travaux dans son enceinte. Si les Catalans se sont imposés 3-0 contre Majorque, la soirée fût surtout marquée par cet au-revoir au Camp Nou et ces adieux à Jordi Alba et Sergio Busquets.

Les larmes de Alba, le sourire de Busquets

Les deux hommes avaient annoncé en amont qu'ils quitteraient le Barça à l'issue de la saison. Si Sergio Busquets avait déjà été acclamé au lendemain du titre lors du match face à la Real Sociedad, Jordi Alba lui avait pris sa décision plus tard. Le latéral gauche a d'ailleurs été submergé par les émotions lorsque Xavi l'a remplacé à la 80e minute, quittant le terrain du Camp Nou pour la dernière fois sous les "Jordi, Jordi" lancés depuis les tribunes.

Quelques minutes plus tard, c'était au tour du capitaine, Sergio Busquets, de faire ses adieux au Camp Nou, souriant et applaudissant un public qui lui a lancé un chant dédié. Tous deux ont pris le temps de saluer chaque membre du staff, chaque joueur et chaque blessé en tribunes. Sur le terrain, Gavi a marqué le dernier but du Barça (3-0) au Camp Nou avant la saison 2024-25, et l'a célébré en embrassant l'écusson.

Dernier match avec le Barça pour Busquets et Alba

Au coup de sifflet final, les deux hommes sont entrés ensemble sur le terrain avec les trophées de LaLiga et de la Supercoupe d'Espagne, avant d'être rejoints par leurs coéquipiers. Après avoir visionné une vidéo souvenir retraçant les plus grands exploits du Barça au Camp Nou, Jordi Alba a pris le micro et lancé un "Sergio Busquets, lololo" repris par les tribunes encore pleine. Sergio Busquets lui a emboîté le pas et crié à son tour: "Jordi, Jordi, Jordi!"

"Depuis tout petit, je rêvais de jouer au Camp Nou, s'est ému le capitaine du Barça, qui quittera le club cet été. Nous sommes le meilleur Club du monde et nous aurons bientôt le plus beau Stade. Je pars mais la réalité a été encore plus belle que mes rêves. Tous ces titres resteront gravés en moi. À bientôt!"

Jordi Alba a suivi et déclaré à son tour micro à la main au milieu de la pelouse du Camp Nou: "C'est une fierté d'avoir défendu ce maillot pendant 18 ans. Aujourd'hui, j'ai vécu le plus beau jour de ma carrière. J'ai une pensée spéciale pour Tito Vilanova, qui m'a recruté. Visca el Barça, Visca Catalunya!" En conférence de presse d'après-match, Xavi a confirmé que les deux hommes avaient joué leur dernier match avec le Barça, puisqu'ils ne feront ni le déplacement à Vigo pour la dernière journée, ni celui au Japon pour l'amical contre le Vissel Kobe.