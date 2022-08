Mercato: l'OGC Nice suit de près Amad Diallo (Manchester United)

Info RMC Sport - En quête de renforts pour son secteur offensif, Nice, qui suit de près Nicolas Pépé, a récemment activé la piste menant à Amad Diallo, l'ailier de Manchester United.

Nice a approché l’international ivoirien de 20 ans Amad Diallo (Manchester United). Selon nos informations, Dave Brailsford, directeur du sport chez Ineos, a même profité d’un déplacement à Manchester pour échanger avec le joueur récemment. MU, qui avait prêté le joueur aux Glasgow Rangers en janvier, ne veut pas vendre un élément fort potentiel et privilégie un prêt sans option d’achat, alors que les Aiglons aimeraient l’attirer définitivement.

Amad Diallo est aussi courtisé par d'autres clubs en Europe, dont la Sampdoria ou encore Anderlecht. Nice, de son côté, est très actif depuis quelques jours et multiplie les pistes à ce poste. La priorité se nomme Nicolas Pépé, qui n'entre plus vraiment dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal.

Un début de saison difficile

Les Aiglons connaissent un début de saison difficile avec leur nouvel entraîneur, Lucien Favre, et un effectif remanié. Les Niçois ont fait deux nuls, sur leurs deux premières journées de Ligue 1, à Toulouse puis à domicile contre Strasbourg. Plus inquiétant, ils se sont inclinés ce jeudi sur la pelouse du Maccabi Tel Aviv (1-0) en barrage aller de ligue europa conférence et sont en mauvaise posture avant le match retour à l'Allianz Riviera.