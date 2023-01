Mercato: "L’OL entache la réputation de Lyon", un élu lyonnais dénonce le recrutement de Lovren

Dans une lettre ouverte, Augustin Pesche, un élu PCF, adjoint au sport du 8e arrondissement de Lyon, fustige le recrutement de Dejan Lovren par l’OL cet hiver. Le défenseur croate a été filmé en train de reprendre des chants néo-nazis durant le Mondial 2022 au Qatar.

Près de dix ans après son départ pour Souhampton, le retour de Dejan Lovren à l’OL fait couler beaucoup d’encre. De nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer le recrutement du défenseur croate, qui évoluait au Zénith Saint-Pétersbourg (2 millions d’euros). En cause? Sa sympathie supposée pour les thèses d’extrême-droite. Dans une lettre ouverte, rendue publique lundi, Augustin Pesche, un élu lyonnais du Parti communiste français interpelle directement l’OL et son président Jean-Michel Aulas à ce sujet. En fustigeant leur décision de faire revenir le joueur de 33 ans dans le Rhône.

"L’OL manque à son devoir d’employeur et son devoir d’exemplarité. Par ce recrutement, le club entache la réputation de Lyon, dégrade l’amour et la confiance des supporters et ternit l’image du football", écrit celui qui également président de l’Office des sports de Lyon et secrétaire du PCF de la ville. Avant de se prendre directement à l’international croate, filmé durant la Coupe du monde 2022 en train de reprendre des chants néo-nazis en compagnie de son coéquipier Marcelo Brozovic.

"J’espère que vous reviendrez sur votre décision"

"Il reprend aisément le chant fasciste croate Za Dom Spremmi, s’insurge Augustin Pesche. Il a aussi été filmé effectuant le salut militaire des oustachis, collaborateurs pro-nazis croates durant la Seconde Guerre mondiale. En accueillant Dejan Lovren dans ces conditions, l’Olympique Lyonnais participe à la banalisation d’idées d’extrême-droite et des discours haineux."

"Auriez-vous pu recruter un joueur qui aurait été vu chantant “Maréchal, nous voilà”? Je suis certain que non, poursuit l’élu PCF. Pourtant, avec Dejan Lovren, la comparaison n’est pas abusive (…) J’espère que vous ne resterez pas insensible à l’histoire de notre ville, à la mémoire des Tola Vologe et des autres résistants, et que vous reviendrez sur votre décision de recruter Dejan Lovren".

"Il s’agit d’une chanson patriotique", assure Lovren

Lors de sa présentation devant la presse, le nouveau n°5 de l’OL s’est défendu face aux accusations qui pèsent sur lui: "J'ai déjà tout expliqué cela en Croatie à propos de cette vidéo sur YouTube mais cela n'a pas été repris en France. Pour moi, il s'agit d'une chanson patriotique qui a trait à mon pays, qui veut dire que j'aime mon pays. Le chant dont on parle n'est pas 'Za dom Spremni' mais 'Cavoglavé' qui n'est pas du tout fasciste. Il remonte à la libération du pays et à la gloire de la Croatie que nous chantons tous pour fêter un événement heureux. Mon pays a lutté pour son indépendance, obtenue très récemment, et reste en construction. Il n'est pas bon que mon séjour débute ainsi. Je respecte tout le monde"