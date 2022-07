Mercato: l'OL mettrait la pression sur Tagliafico pour qu'il se décide

Selon la presse néerlandaise, les dirigeants de l'OL aimeraient que Nicolas Tagliafico se décide avant le début de la semaine prochaine. Un contrat de trois ans l'attend chez les Gones mais le latéral gauche de l'Ajax n'a pas encore tranché pour son avenir.

Lyon ne veut surtout pas perdre de temps. En quête d’un latéral gauche, après avoir vu son premier choix Tyrell Malacia rejoindre Manchester United, l’OL a jeté son dévolu sur Nicolas Tagliafico. D’après L’Equipe, un accord avec l’Ajax Amsterdam a été trouvé autour d’une indemnité d’environ quatre millions d’euros. Mais le dossier continue pourtant de traîner. Ce qui commencerait quelque peu à irriter les dirigeants lyonnais. Selon les informations du média néerlandais Voetbal International, ils auraient imposé un ultimatum à Tagliafico. Il aurait jusqu’à ce week-end pour donner sa décision.

>> Toute l'actu du mercato en direct

Un contrat de trois ans l'attend

Sans réponse de sa part, l'OL pourrait alors abandonner cette piste et relancer d'autres profils, alors qu'un contrat de trois ans attend l'international argentin (39 sélections). A 29 ans, ce dernier arrive à la fin de son aventure avec l'Ajax. S'il est actuellement sous contrat jusqu'en 2023, son club lui a déjà trouvé son successeur en déboursant 10 millions d'euros pour acheter le prometteur Owen Wijndal à l'AZ Alkmaar. L'hiver dernier, Tagliafico était proche de rejoindre le FC Barcelone. Le club blaugrana avait cherché à le recruter, mais les dirigeants de l’Ajax avait bloqué son départ.

"C’était une opportunité de rêve et ils ne m’ont pas aidé, avait-il regretté. Ne jamais poser de problème, avoir un bon comportement tous les jours, c’est ma mentalité. Et ça me déçoit parce que j’ai le sentiment que mon professionnalisme m’a nui." La saison dernière, celui qui a longtemps été un titulaire indiscutable a eu un temps de jeu moins important (29 matchs toutes compétitions confondues). En 2018-2019, il avait notamment pris part à l'épopée en Ligue des champions avec l'élimination en demi-finale contre Tottenham au bout d'un scénario totalement fou.