Mercato en direct: un nouveau gardien à Monaco, Saint-Etienne se renforce au milieu

Si de nombreux dossiers chauds sont déjà réglés, notamment ceux de Robert Lewandowski, Paul Pogba et Ousmane Dembélé, le mercato estival bat toujours son plein et plusieurs mouvements sont prévus jusqu'à la fin du mois d'août. Suivez toutes les infos et rumeurs.

Milan AC: De Ketelaere arrive Le meneur de jeu du Club Bruges, Charles De Ketelaere (21 ans) pourrait prendre la direction du Milan AC. Fabrizio Romano annonce que les discussions sont positives dans le but de parvenir à un accord rapidement.



Les premiers mots de Lewandowski avec le Barça "Je suis très heureux d'être ici. Cela a été beaucoup de travail pour venir à Barcelone, mais je suis enfin là. (...) Nous avons un grand potentiel. Je suis prêt à être dans ce grand club, avec une grande histoire", a notamment déclaré Robert Lewandowski, officiellement présenté par Joan Laporta, président du FC Barcelone.



Atletico Madrid: Lemar et Oblak auraient prolongé Le gardien slovène Jan Oblak (29 ans) et le milieu de terrain français Thomas Lemar (26 ans) ont prolongé avec l'Atletico Madrid, annonce Marca . Le premier jusqu'en 2028 et le second 2027. Les annonces officielles devraient survenir la semaine prochaine.



Un gardien arrive en prêt à Monaco Echange de gardiens entre Monaco et son club satellite du Cercle Bruges. Barré par Alexander Nübel sur le Rocher, le Polonais Radoslaw Majecki (22 ans) a été envoyé en prêt en Belgique. Thomas Didillon (26 ans), lui, fait le chemin inverse. L'ex-Messin est prêté une saison à l'ASM par le Cercle Bruges.



Un nouveau milieu à Saint-Etienne Saint-Etienne ne s'arrête plus. Quelques heures après avoir officialisé l'arrivée de Mathieu Cafaro, prêté avec option d'achat par le Standard, les Verts annoncent la signature d'un autre milieu de terrain : Victor Lobry. Âgé de 27 ans, il arrive libre après deux saisons à Pau. Il s'est engagé jusqu'en 2024 avec le club de Ligue 2.



Caen cède un attaquant en MLS Prêté la saison dernière à Montpellier, où il a disputé 28 matchs de Ligue 1 (aucun but inscrit), Nicholas Gioacchini file en Major League Soccer. Le jeune attaquant américain (21 ans) quitte définitivement Caen pour s'engager en faveur d'Orlando. Il a signé un contrat de deux ans et demi.



Accord de principe entre le PSG et Mukiele Comme indiqué par Foot Mercato et L’Equipe, et confirmé par RMC Sport, Nordi Mukiele (Leipzig) est dans le viseur du PSG. Le joueur, suivi de longue date et particulièrement apprécié par Luis Campos, dispose d'un accord de principe avec le club de la capitale. Mais le dossier n'est que dans sa première phase et le plus dur reste à faire. Le PSG doit maintenant trouver un accord avec le club allemand, réputé dur en affaires. Des discussions en ce sens sont en cours. >> Toutes les infos ici



Lille confirme le départ de Renato... au PSG ou à Milan Le sprint final est lancé entre le PSG et l'AC Milan dans le dossier Renato Sanches. Présent en conférence de presse pour présenter les recrues Rémy Cabella et Mohamed Bayo, Olivier Létang, le président de Lille, en a profité pour s'exprimer sur le dossier du milieu portugais. "Il a deux très belles possibilités, c’est toujours mieux quand c’est comme ça. S'il est toujours chez nous, c’est qu’on n’a pas trouvé l’accord avec les clubs concernés. Renato va partir oui, dans quel club, je ne sais pas. Des discussions sont en cours donc je vais garder confidentielle la nature de ces discussions. Ce sera Paris ou Milan", a expliqué le dirigeant. >> Toutes les infos ici



C'est officiel pour Dybala à la Roma Libre depuis son départ de la Juventus Turin, Paulo Dybala a trouvé son point de chute. Il évoluera la saison prochaine sous les ordres de José Mourinho à l'AS Rome.



OM : Strootman inclus dans le deal pour Lazovic ? Le mercato continue à l'OM, avec une autre arrivée annoncée : celle de Darko Lazovic. Selon la presse italienne, un accord a déjà été trouvé avec le Serbe, qui évolue dans le couloir gauche. Un profil qu'Igor Tudor connaît bien pour l'avoir eu sous ses ordres à Vérone. Et autre bonne nouvelle pour les supporters phocéens : la transaction pourrait permettre d'inclure Kevin Strootman dans l'opération. >> Toutes les infos ici



