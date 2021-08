Mercato: l’OL souhaite résilier le contrat de Marcelo

L’Olympique Lyonnais a pris la décision de se séparer de Marcelo. Une décision unanime au sein du club. Le défenseur brésilien de 34 ans, qui avait prolongé en mars dernier, pourrait voir son contrat résilié d’ici la fin du mercato.

Le revirement de situation est assez spectaculaire. Cinq mois après avoir prolongé avec l’Olympique Lyonnais, Marcelo est désormais poussé vers la sortie. Comme révélé par Foot Mercato et confirmé par RMC Sport, les Gones ont pris la décision de se séparer du défenseur brésilien, sous contrat jusqu’en 2023. Une décision unanime au sein du club, du staff technique aux dirigeants.

Un but contre son camp à Angers

Le joueur de 34 ans a été convoqué lundi pour un entretien lors duquel un départ a été évoqué. Son contrat pourrait être résilié d’ici la fin du mercato. En cause en plus de son mauvais rendement depuis le début de saison? Des attitudes peu professionneles dans le vestiaire, notamment avec un coéquipier, assure L'Equipe.

Après un nul décevant face au Stade Brestois (1-1), l’équipe de Peter Bosz, le nouveau coach néerlandais, a été balayée sur la pelouse d’Angers, dimanche, lors de la 2e journée de Ligue 1 (3-0). Un match cauchemardesque durant lequel Marcelo a marqué contre son camp en ratant une passe en retrait pour Anthony Lopes. Un but gag qui a peut-être sonné la fin de son aventure dans le Rhône.

Bosz prône une défense tout terrain

A deux jours du match contre Angers, Peter Bosz avait pris le temps d'expliquer à la presse l'aspect défensif de sa philosophie de jeu. Le technicien néerlandais ne semblait pas vouloir incriminer ses défenseurs lorsque l'équipe est en difficulté. Selon lui, il faut défendre à onze.

"On doit défendre en équipe, avait insisté avant la correction contre Angers. Souvent, les défenseurs sont critiqués quand on prend beaucoup de buts mais dans ma philosophie, bien défendre commence par le pressing. Et le pressing commence devant. Si on ne presse pas bien, on a des problèmes"

Visiblement, la déroute en terrre angevine a changé certaines choses et Marcelo semble bien parti pour en payer indirectement le prix.

Pris en grippe par les supporters fin 2019

Depuis son arrivée à l’été 2017, en provenance de Besiktas (7 millions d’euros), le colosse d’1,91m a disputé 167 matchs sous le maillot lyonnais, avec 8 buts et 2 passes décisives à la clé (toutes compétitions confondues). Après avoir été pris en grippe par les supporters fin 2019, il avait réussi à renverser la situation grâce à des performances solides sur le pré.

En participant notamment à l’épopée en Ligue des champions l’année suivante, lorsque l’OL avait atteint les demi-finales en éliminant la Juventus de Cristiano Ronaldo et le Manchester City de Pep Guardiola. Mais ses dernières sorties inquiétantes ont finalement changé la donne.