OL: le communiqué fracassant des supporters de Lyon 1950 après le mauvais début de saison

Dans un communiqué publié sur leur page Facebook, le groupe de supporters Lyon 1950 exprime son inquiétude quant au mauvais début de saison de l'équipe, et surtout le manque de recrutement pour donner les moyens à Peter Bosz. Si le nouveau technicien garde la confiance de ces fans, ceux-ci exhortent les anciens de l'effectif à passer à l'action et d'arrêter "les beaux discours".

"L'inquiétude est profonde" pour les supporters de l'OL après deux journées de Ligue 1, et plus précisément pour le groupe Lyon 1950, qui prend habituellement place dans le Virage Sud du Groupama Stadium. Dans un communiqué publié sur leur page Facebook, l'association de supporters monte au créneau après "l'infâme bouillie proposée à Angers", où l'OL a été battu 3-0 ce dimanche.

En première ligne, Peter Bosz avait eu une pensée pour les supporters qui avaient réalisé le déplacement à Angers. "Je ne sais pas combien il y avait de fans dans les tribunes aujourd'hui. C'est loin de Lyon pourtant. Qu'est-ce qu'on a donné aux fans? Rien. Rien du tout, avait critiqué le technicien néerlandais, sur l'attitude de ses joueurs. Cela commence avec le coeur. Le groupe qui est là, ce sont de bons joueurs, ils l'ont montré par le passé mais il faut jouer ensemble. Il faut être une vraie équipe. C'est mon boulot, je comprends bien, on va travailler là-dessus."

Confiance maintenue en Peter Bosz

Pour l'heure, avec un point pris en deux matchs, Peter Bosz conserve la confiance du groupe Lyon 1950. "Nous voulons tout d'abord réaffirmer notre entière confiance en Peter Bosz, précise le communiqué de ces ultras. Nous savons qu'il lui faudra du temps et nous le lui accorderons. Il lui faut désormais bénéficier de l'effectif attendu pour déployer ses idées de jeu. Les besoins ont été identifiés, il revient maintenant aux décideurs de lui donner les moyens de réussir. Sans cette nécessaire étape dans le projet, le recrutement d'un coach ambitieux sera vain."

Face à Angers, l'OL a été baladé par une équipe dirigée par Gérald Baticle, encore au club l'an passé en tant qu'adjoint de Rudi Garcia. Avec sa formation dominée dans le jeu, Peter Bosz estimait même que le score aurait pu être bien plus lourd. Si le milieu de terrain semble au niveau, des problèmes défensifs et en attaque ont été mis en évidence en ce début de saison. L'OL cherche à recruter ces derniers jours un arrière gauche notamment. "Gageons que ces mêmes décideurs sauront trouver les 3 ou 4 joueurs, susceptibles d'apporter une vraie plus-value à cette équipe bancale, tacle le groupe Lyon 1950. Nous sommes impatients de les découvrir."

Les supporters n'ont pas digéré la défaite la saison dernière face à des "Niçois venus en claquettes"

Si le communiqué ne cite aucun nom, il cible néanmoins les "joueurs présents depuis des années". Nouveau capitaine, Leo Dubois a, après la défaite à Angers, réclamé "plus de caractère" de la part de l'équipe. "Qu'ils sachent que nous n'accordons aucun crédit à leurs discours, maintes fois répétés, sur l'état d'esprit, indiquent les supporters. Comment croire ceux qui ont laissé passer une chance incroyable de titres l'année dernière et ont souillé une fois encore le blason en se faisant laminer par des Niçois venus en claquettes?"

Lors de la 38e et dernière journée la saison dernière, l'OL avait connu la défaite à domicile face à Nice (3-2), qui n'avait plus rien à jouer. A la lutte pour la 3e place du championnat, qualificative pour la Ligue des champions, Lyon n'avait pas réussi à doubler l'AS Monaco sur le fil, tenu pourtant en échec par Lens (0-0). Les Gones avaient terminé à deux points des Monégasques, mais avec une meilleure différence de buts, laissant de gros regrets. "Chers joueurs, pour gagner du crédit, optez pour l'action plutôt que pour les beaux discours, conclut le communiqué. Portez notre maillot est un privilège et un honneur. Comprenez-le ou barrez-vous!"

Lyon recevra Clermont ce dimanche (13h), pour la 3e journée de Ligue 1. Peter Bosz et ses joueurs seront forcément attendus au tournant face à un club promu et qui vit sa première saison dans l'élite. Mais le club auvergnat reste sur deux succès de rang. "Nous serons présents dimanche en espérant enfin que ces derniers se seront décidés à lancer la saison", avertit le communiqué du Groupe OL 1950.