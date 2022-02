Mercato: l'OL suivrait Seko Fofana

Selon une information du Progrès dans son édition ce lundi, l'OL penserait à Seko Fofana pour le prochain mercato estival, d'autant plus si des joueurs comme Houssem Aouar ou Lucas Paqueta sont amenés à partir. Le milieu de terrain est sous contrat avec Lens jusqu'en juin 2024.

Les dirigeants de l'OL ont eu l'occasion de voir Seko Fofana de près samedi dernier, en Ligue 1, où l'équipe de Peter Bosz a obtenu le nul (1-1) face à Lens. Capitaine de la formation lensoise, le milieu de terrain serait dans le viseur du club rhodanien selon uneinformation du Progrès.

Depuis le début de la saison, Seko Fofana a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues avec le RCL, pour 9 buts et 1 passe décisive. Le joueur de 26 ans a surtout endossé un costume de leader dans une équipe séduisante, sous la houlette Franck Haise. Arrivé en août 2020 dans le Nord de la France, Fofana est lié au club sang et or jusqu'en juin 2024.

Lens a déjà repoussé des offres

Pour l'OL, qui a obtenu le prêt de Tanguy Ndombele jusqu'à la fin de saison, le prochain mercato pourrait être agité avec Lucas Paqueta et Houssem Aouar qui auront sans doute des opportunités. Lens avait dépensé 8,5 millions d'euros pour recruter Seko Fofana à l'Udinese mais est aujourd'hui estimé à au moins le double de ce prix.

En janvier dernier, Lens a déjà repoussé une offre de Burnley pour Seko Fofana. La volonté des dirigeants lensois est d'accrocher une place européenne à l'issue de cette saison de Ligue 1. Après 25 journées, Fofana et ses coéquipiers sont situés en 10e position, à seulement trois points du Top 5.