Mercato en direct: Neymar aimerait jouer en MLS

Si le mercato hivernal s'est terminé le 31 janvier dernier en Ligue 1 et dans les principaux championnats européens, les clubs préparent déjà la prochaine période des transferts. Plusieurs dossiers, à l'image de celui de Kylian Mbappé, animent déjà le mercato.

Wilshere trouve un club au Danemark Sans club depuis l'été dernier, Jack Wilshere rebondit au Danemark. L'ancien milieu de terrain d'Arsenal, qui restait sur une expérience avec Bournemouth, s'est engagé avec l'AGF Aarhus jusqu'à la fin de la saison, avec une année en option. A 30 ans, l'Anglais va tenter de se relancer avec l'actuel septième du championnat danois.



C'est fini pour Marc Wilmots à Casablanca En fonction depuis seulement trois mois, Marc Wilmots a été licencié par le Raja Casablanca. Le technicien belge n'a eu l'occasion que de disputer 11 rencontres sur le banc marocain, pour quatre victoires. Il s'était notamment incliné en Supercoupe de la CAF, aux tirs au but face à Al-Ahly.



Neymar veut jouer en MLS Neymar a effectué quelques confessions sur ses envies futures au cours d’un live organisé sur Twitch par Alexandre Gaules, une célébrité du réseau, où se trouvait aussi Ronaldo (R9): "J'ai quelques doutes sur le fait de pouvoir rejouer au Brésil. Je ne sais pas. J'adorerais jouer aux Etats-Unis en fait, a lâché l'actuel joueur du PSG. J'aimerais jouer là-bas au moins une saison. Pour le Brésil, parfois j'en ai envie d'autres non." La justification de Neymar n'en reste pas moins assez étonnante: "La première raison en MLS, c'est que la saison est courte donc ça me donnerait trois mois de vacances. Comme ça, je pourrais jouer encore quelques années", a lâché le joueur de 30 ans dans un éclat de rire général.



