Mercato: Jack Wilshere retrouve un club au Danemark

Après des mois de chômage, Jack Wilshere a enfin retrouvé un club. Libre depuis l'été dernier et son expérience avec Bournemouth, le milieu de terrain anglais de 30 ans s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec l'Aarhus Gymnastik Forening af 1880 (AGF), actuellement classé septième de la première division danoise.

Formé à Arsenal, Jack Wilshere s'entraînait depuis quelques semaines avec les Gunners. Si l'expérience avec sa nouvelle formation est concluante, l'international des Three Lions pourra la prolonger d'une saison supplémentaire, comme le stipule le bail signé.

Wilshere a connu des mois difficiles

"Je suis à un moment de ma carrière où j'ai besoin de me relancer après une période difficile, a commenté le nouveau venu dans le communiqué de l'AGF. C'est cette opportunité qu'AGF m'a offerte. J'en suis très reconnaissant et je ferai tout mon possible pour aider l'équipe à aller de l'avant."

Dans un entretien ces dernières semaines avec le Daily Mail, Jack Wilshere avait confié son spleen sur sa période sans club. "J'étais dans le déni, a-t-il confié. J'ai fait une interview télévisée en août et on m'a interrogé sur ma recherche de club. J'ai dit: ‘Ouais, j'espère que quelque chose va arriver la semaine prochaine’. Ça a continué encore et encore et j'ai glissé… Je ne veux pas utiliser le mot "dépression". Il y a beaucoup de gens dans des positions pires. Mais j'avais des pensées dépressives et négatives, Je restais au lit jusqu'à midi, je ne dormais même pas, je me disputais juste avec moi-même. Pourquoi je m'entraîne? Pour qui je fais ça? J'étais perdu. J'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur mais je n'étais impliqué dans aucun club. Je restais assis toute la journée. C'est le moment le plus proche où j’ai failli arrêter."

Longtemps considéré comme l'avenir du football anglais, Jack Wilshere avait pris aussi en charge une équipe de jeunes des Gunners en parallèle de sa remise en forme. "Quand tu es footballeur, tout est fait pour toi. Regardez ça (il montre une horloge sur le mur). J'ai mis ça. J'ai appris à utiliser une perceuse. Ce sont des petites choses aussi, comme nettoyer mes propres chaussures. Et vous connaissez la différence entre s'entraîner sur un terrain d'Arsenal et dans le parc tout seul? La boue", avait philosophé Wilshere, qui va retrouver désormais son quotidien de footballeur professionnel.