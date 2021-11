Mercato: "L'OM n'a pas été bon" sur le dossier Kamara, selon Di Meco

L’avenir de Boubacar Kamara à l’OM suscite de nombreuses questions. Alors que les dirigeants veulent prolonger le milieu de terrain, en fin de mercato, Eric Di Meco a pointé dans le Super Moscato Show la mauvaise gestion de ce dossier par les Phocéens.

Alors qu'il est un titulaire indiscutable à l’OM depuis plusieurs années, l’aventure de Boubacar Kamara (22 ans) dans son club formateur pourrait ne pas avoir de fin heureuse. En fin de contrat en juin 2022, le milieu de terrain est susceptible de partir gratuitement.

Dans le Super Moscato Show ce mardi sur RMC, Eric Di Meco a regretté l’attitude des dirigeants dans ce dossier: "Le club n’a pas été bon sur ce coup-là. (…) Il y a deux ans, Kamara était le meilleur de l’équipe et c’était le dernier salaire de l’équipe, il fallait le mettre au niveau des joueurs achetés et lui donner 300.000€. Lui, il sort du centre de formation et tu ne les respecte pas".

L'OM aurait dû agir plus tôt

Avec ces propos, le champion d'Europe 1993 laisse entendre que les Olympiens n’ont pas mis tout en œuvre pour convaincre le joueur de rester plus longtemps à Marseille, sous la direction précédente.

Mais Eric Di Meco explique également ce que le club aurait dû faire, si le Français avait refusé de prolonger malgré une belle offre: "Si lui ne veut pas prolonger, tu lui dis: "Nous on est obligé de te vendre parce que tu vas rapporter 20, 30M€ et on ne veut pas te laisser arriver dans ta dernière année".

En cas de refus du milieu de terrain de partir, l’ancien latéral aurait même préconisé de le mettre au placard jusqu’à la fin de son contrat: "Si le petit part au clash, tu le mets sur la touche. Si deux ans avant la fin de contrat, tu le mets à la cave, là, il va réfléchir".