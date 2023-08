Mercato: l'OM officialise l'arrivée du pari Correa

L'Olympique de Marseille a officialisé ce vendredi l'arrivée de Joaquin Correa lors du mercato. L'attaquant argentin s’est engagé en prêt avec option d’achat pour la saison en provenance de l'Inter Milan.

A la recherche d'un renfort offensif, l'OM a bouclé ce vendredi le recrutement de Joaquin Correa. Comme attendu, l'attaquant argentin s'est engagé pour une saison avec le club phocéen. Prêté avec option d'achat par l'Inter Milan, le buteur de 29 ans pourra donc être recruté définitivement sous certaines conditions.

Avec l'arrivée du Sud-Américain, Marcelino met encore la main sur un joueur de talent en attaque. Parfait pour concurrencer Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Iliman Ndiaye.

Un axial habitué à jouer à gauche

Problème, et malgré un vrai talent, l'international argentin aux 19 sélections sort d'une campagne compliquée en Italie avec seulement 4 buts en 41 rencontres toutes compétitions confondues.

Positionné principalement en tant que deuxième attaquant lors de ses récents passages à l’Inter et à la Lazio, l’Argentin a surtout dû s’adapter au système de jeu de Simone Inzhagi (avec plus de réussite lors de ses années à la Lazio), mais il se sent très à l’aise à gauche de l’attaque.