Mercato: comment l’OM a bouclé le recrutement de Joaquin Correa, l'attaquant de l'Inter

L’OM a négocié l’arrivée de Joaquin Correa en provenance de l’Inter via un prêt avec option d’achat. L’attaquant argentin devrait prochainement s’engager avec le club phocéen. Son profil correspond à ce que veut mettre en place l’entraîneur Marcelino.

L’OM avait ciblé Joaquin Correa dès le début du mercato mais le club phocéen a dû s’armer de patience pour finalement parvenir à attirer l’attaquant argentin, qui est attendu à Marseille ce vendredi.

Le profil du joueur correspond à ce que souhaite mettre en place l’entraîneur espagnol Marcelino. Un sens du jeu et beaucoup de technique pour provoquer les défenseurs adverses et créer le danger quand l’OM a le ballon, une capacité à contre-attaquer et à prendre les espaces, notamment sur le côté gauche, mais aussi en repiquant dans l’axe.

Correa se sent très à l’aise sur le côté gauche

C’était l’une des interrogations des supporters: Joaquin Correa est-il vraiment le joueur idoine pour évoluer sur le côté? L’OM en est convaincu. Positionné principalement en tant que deuxième attaquant lors de ses récents passages à l’Inter et à la Lazio, l’Argentin a surtout dû s’adapter au système de jeu de Simone Inzhagi (avec plus de réussite lors de ses années à la Lazio), mais il se sent très à l’aise à gauche de l’attaque. C’est à ce poste qu’il a le plus souvent joué à Estudiantes, à la Sampdoria ou au FC Séville. Lors de ses échanges avec l’OM, Joaquin Correa a très clairement indiqué qu’il était enthousiaste à l’idée d’évoluer sur le côté gauche car l’Argentin aime être face au jeu.

L’OM est revenu à la charge le week-end dernier

Restait alors à convaincre l’Inter de le prêter à l’OM. Le club italien, dès le début des négociations, s’était montré ferme sur un point: un prêt ok, mais avec option d’achat obligatoire et sans conditions. La partie s’annonçait compliquée pour l’OM, mais la donne a changé le week-end dernier. Joaquin Correa, qui avait déjà senti que la saison serait compliquée lors des matchs amicaux, est resté sur le banc, sans disputer une seule minute de jeu, lors du premier match de championnat contre Monza.