Mercato: la direction du FC Nantes a rencontré Castelletto pour apaiser les tensions

Parti au bras de fer avec le FC Nantes, qui lui ferme pour le moment les portes d'un départ, Jean-Charles Castelletto s'est réuni ce jeudi avec sa direction pour apaiser la situation. Des signaux positifs ont émané de cette discussion.

Comme indiqué par RMC Sport, une réunion a eu lieu ce jeudi à Nantes entre Jean-Charles Castelletto et la direction pour éclaircir la situation du défenseur. Le Camerounais, en conflit avec son club afin de forcer son départ, a dû faire face à l'opposition du club de lui accorder un bon de sortie. Il a alors refusé de jouer, vendredi, contre l'AS Monaco, en ouverture de la 3e journée de Ligue 1.

Selon nos informations, cette entrevue a marqué un premier signe d'apaisement entre Castelletto et le FC Nantes. La réunion s'est déroulée en présence de Franck Kita (directeur général du club), du joueur et de son conseiller, et s'est avérée positive dans l'ensemble. Le défenseur de 28 ans, titulaire indiscutable au sein du onze nantais, voulait y voir plus clair sur le projet du club et son avenir. Le souhait du FC Nantes est de conserver l'ancien Brestois et d'ouvrir la porte à un possible transfert l'année prochaine.

Rassuré, Castelletto ne devrait pas jouer contre Monaco

Jean-Charles Castelletto a entendu et a trouvé le discours plutôt rassurant. Il n'est même pas totalement exclu qu'il joue contre Monaco ce vendredi, mais ce n'est toutefois pas la tendance et cela passera par une discussion avec l'entraîneur. Ce jeudi en conférence de presse, Pierre Aristouy a simplement précisé : "A priori il ne jouera pas." La publication du groupe retenu pour défier l'ASM, qui devrait intervenir ce jeudi soir, sera suivie de près.