Un problème entre Nantes et Castelletto? Une réunion prévue ce jeudi

Une réunion entre l'entourage de Jean-Charles Castelletto et la direction du FC Nantes est prévue dans les prochaines heures pour éclaircir la situation du défenseur de 28 ans. Plusieurs clubs sont intéressés par le joueur, qui veut avoir des éclaircissements sur le projet nantais.

Que se passe-t-il concernant Jean-Charles Castelletto au FC Nantes? Ouest France rapportait ces dernières heures que le défenseur aurait refusé de jouer contre Monaco, vendredi en ouverture de la troisième journée de Ligue 1: une façon de mettre la pression sur sa direction pour forcer son départ? Selon nos informations, le défenseur n'en est pas là mais veut y voir plus clair.

Le joueur a demandé à rencontrer la direction du club il y a un mois et demi, pour évoquer sa situation: il n'a jamais eu de retour en un mois et demi d'attente, jusqu'à ces dernières heures. D'après nos informations, une rencontre est programmée ce jeudi entre l'entourage de Jean-Charles Castelletto et la direction. Il aimerait savoir où les dirigeants veulent aller et quel est le projet de l'équipe. Si aucun éclairage ne lui est fourni par la direction, alors il demande que le club le laisse partir.

Il soutient son coach

Jean-Charles Castelletto se sent moins l’aise. Le défenseur de 28 ans a mal vécu la lutte pour le maintien dans laquelle était engagé le FC Nantes ces trois dernières saisons. La saison dernière, les Canaris ne s'étaient officiellement sauvés qu'à la dernière journée. A cela s'ajoute le départ de plusieurs cadres du vestiaire nantais.

En revanche, le mal-être du joueur ou sa volonté de départ ne sont pas liés à l'entraîneur: Jean-Charles Castelletto soutient d'ailleurs Pierre Aristouy, dont la situation sur le banc nantais est déjà menacée après deux défaites en deux matchs. Il reste pour l'heure trois ans de contrat au défenseur de 28 ans, qui suscite l'intérêt de plusieurs clubs. La réunion de ce jeudi pourrait tout éclaircir.