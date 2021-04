Mercato: la Juve à l'affût pour signer Ousmane Dembélé gratuitement

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait reçu une proposition de prolongation de contrat de la part du club catalan ces dernières semaines. Mais selon le quotidien Sport, le Français pourrait choisir de quitter gratuitement le Barça en 2022, pour rejoindre la Juventus.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017 contre 135 millions d'euros, Ousmane Dembélé pourrait-il quitter le club catalan gratuitement à l'été 2022? Voilà en substance ce que révèle le quotidien Sport ce samedi, qui fait sa Une sur cette information qui pourrait porter un coup important aux finances du Barça.

Toujours selon Sport, la Juventus veillerait au grain. Le contrat de Dembélé avec Barcelone court jusqu'en 2022 et le club italien resterait à l'affût pour tenter d'accueillir l'international français gratuitement l'an prochain. Selon le quotidien catalan, l'entourage de Dembélé serait déjà en négociations avec les dirigeants de la Juventus pour évoquer cette potentielle signature.

Vendre Dembélé cet été, l'autre solution?

À Barcelone, deux options se présentent aux dirigeants: prolonger le contrat de Dembélé, qui réalise peut-être sa meilleure saison avec le Barça et qui a achevé de convaincre Ronald Koeman ces dernières semaines. Selon Sport, une proposition de prolongation de contrat aurait été présentée à Dembélé il y a quinze jours.

L'autre option, si Dembélé ne prolongeait pas son contrat, et pour éviter de le voir partir gratuitement à l'été 2022, serait de vendre le Français dès cet été. Le Barça serait prêt à accepter des offres comprises entre 50 et 60 millions d'euros pour Dembélé. Une moins-value de plus de 70 millions par rapport à son transfert de 2017. Mais depuis, la pandémie et la crise économique sont passées par là. Et le Barça se satisferait d'un tel transfert dans ces conditions.