Barça: conquis, Koeman insiste pour que Dembélé reste

Ronald Koeman, entraîneur du Barça, a de nouveau loué l’apport d’Ousmane Dembélé, auteur du but de la victoire face à Valladolid (1-0) lundi. Il réitère son souhait de conserver l’ancien Rennais.

Sans être brillant, le Barça a décroché une victoire capitale dans la course au titre en Liga, lundi face à Valladolid (1-0). Ousmane Dembélé (23 ans) a libéré son équipe en marquant le seul but de la rencontre à la dernière minute. Une réalisation qui permet aux Blaugrana de revenir à un point de l’Atlético de Madrid, leader. A la fin du match, Dembélé a reçu les louanges de ses partenaires et de son entraîneur, Ronald Koeman, séduit par sa grosse saison.

"Il nous donne beaucoup avec sa vitesse en face à face et il a joué dans toutes les positions, explique l’entraîneur néerlandais. Il est meilleur physiquement et la clé cette saison a été sa régularité au travail."

Sous contrat jusqu’en 2022, l’ancien Rennais (10 buts en 36 matchs cette saison) pourrait agiter le mercato l’été prochain même si le Barça compte sur lui. Koeman a d’ailleurs rappelé qu’il était un ardent défenseur d’une prolongation.

"Bien sûr, j'aimerais qu'il reste avec nous"

"Si ça ne tient qu’à moi, bien sûr, j'aimerais qu'il reste avec nous", a-t-il ajouté lundi. Avant son but, Dembélé avait agité la défense adverse avec une frappe croisée. Il a aussi provoqué l’expulsion d’Oscar Plano pour une faute part derrière même si la sanction peut paraitre sévère. Ce n’est pas l’avis de Clément Lenglet.

"Le carton rouge est mérité pour le tacle qu'il a fait à Ousmane, c'est un tacle par derrière et peut être dangereux", a déclaré le défenseur. L’ancien Nancéien a aussi salué la performance du champion du monde 2018.

"Il nous donne beaucoup", salue Lenglet

"Vous êtes surpris par sa performance? Pas moi, a-t-il répondu. Quand les blessures le laissent tranquille et qu'il va bien physiquement, il nous donne beaucoup. C'est un excellent dribbleur, il est très rapide, joue bien des deux pieds et nous aide dans tout. Je suis très content pour lui, il travaille pour ça et il le mérite."