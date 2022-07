Mercato: la Juve revient à la charge pour Depay

Déjà dans le viseur de la Juventus l'été dernier, quand il a quitté l'OL pour le Barça, Memphis Depay plairait toujours au club italien. Cela tombe bien: les dirigeants catalans seraient prêts à le laisser filer contre 20 millions d'euros.

Une petite saison et puis s'en va? Pour Memphis Depay, c'est un peu la tendance. Un an après la fin de son contrat à l'OL et sa signature, libre, au FC Barcelone (jusqu'en 2023), l'attaquant néerlandais de 28 ans est annoncé sur le départ. Pas parce qu'il le veut, mais parce qu'entre les signatures de Robert Lewandowski, Raphinha, et la prolongation d'Ousmane Dembélé, son temps de jeu sous le maillot blaugrana la saison prochaine s'annonce limité...

D'après Mundo Deportivo, la direction barcelonaise serait ainsi prête à le céder contre une offre d'environ 20 millions d'euros. Et il se pourrait que celle-ci vienne d'Italie.

Les mêmes acteurs, un an plus tard

Le média catalan explique en effet que la Juventus a l'ancien Lyonnais dans son viseur. Comme l'an dernier. A l'été 2021, la Vieille Dame avait en effet bataillé pour s'attacher ses services, mais le joueur avait préféré prendre la direction du Barça. Pas rancunier, le club piémontais pourrait donc se rattraper, avec une saison de retard.

Entre temps, Memphis Depay a fait 37 apparitions avec le FC Barcelone, pour 13 buts (mais aucun en Ligue des champions). Gêné par des blessures durant l'hiver, le Néerlandais avait ensuite eu du mal à retrouver une place de titulaire sur la seconde partie de saison, se contentant la plupart du temps de bouts de matchs.