Mercato: le Barça a fixé un prix pour Depay

Arrivé libre l’été dernier au Barça, Memphis Depay (28 ans) n’a pas convaincu et pourrait quitter le club cet été. Selon le journal Sport, le club catalan la laisserait partir contre 20 millions d’euros.

La porte est ouverte pour un départ de Memphis Depay (28 ans). Selon Sport, le Barça a rencontré les agents du joueur lundi pour faire le point sur la situation de l’attaquant, arrivé libre l’été dernier après la fin de son aventure à Lyon et sous contrat jusqu’en 2023 en Catalogne. Après une saison en demi-teinte (13 buts en 38 matchs), l’ancien du PSV Eindhoven arrive à un carrefour. Et le Barça sera attentif à des offres autour de 20 millions d’euros.

Un départ à 20 millions... ou une prolongation

Selon le quotidien catalan, plusieurs clubs seraient intéressés par le profil de l’attaquant même si aucun ne s’est encore positionné concrètement. Poursuivre l’aventure n’est pas exclu mais le Barça souhaitera alors prolonger son contrat qui termine dans un an. Xavi, entraîneur, se dit satisfait des performances de Memphis et le considère comme un joueur approprié pour le nouveau projet. Cela aurait été précisé le Barça aux agents du joueur qui ont également été avertis du risque d’un temps de jeu beaucoup plus limité la saison prochaine si de nombreux renforts arrivent.

Memphis pourrait devoir se contenter d’un rôle de remplaçant de luxe. L’idée d’un départ pourrait alors convenir au joueur qui a fait un effort salarial important pour s’engager avec le club catalan il y a un an. L'attaquant actuellement en vacances, veut rester à condition d’occuper un rôle important dans la prochaine équipe. Ce qui n’est pas garanti. La Premier League et la Serie A pourraient être des destinations en cas de départ.

Son avenir est flou et assez simple à la fois: soit Memphis partira, soit il prolongera. Mais la volonté du Barça, en quête de liquidités même si les finances vont un peu mieux, se porte davantage vers un départ de son international néerlandais.