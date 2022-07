Mercato: Tottenham s’intéresserait à Memphis Depay

En fin de contrat dans un an et désormais barré par plusieurs joueurs, Memphis Depay est amené à réfléchir à son avenir, alors que le FC Barcelone semble ouvert à une vente. Tottenham serait allé au renseignement pour l’international Néerlandais.

Après le départ de Steven Bergwijn, Tottenham viserait Memphis Depay. Avec la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé, l’arrivée de Raphinha et le possible transfert de Robert Lewandowski, les places deviennent de plus en plus chères dans l’attaque du Barça. Un joueur comme Memphis Depay pourrait en faire les frais.

En fin de contrat en juin 2023, celui qui a rejoint la Catalogne l’été dernier a peut-être intérêt à changer d’air, alors que le FC Barcelone est à la recherche de liquidités. Étincelant à chacune de ses sorties avec les Oranje, Memphis continue d’intéresser les plus grands clubs d’Europe. Ainsi, Tottenham aurait accéléré sur le dossier.

Offre à venir de Tottenham

Le Daily Express rapporte que Tottenham est prêt à offrir 20 millions d’Euros pour l’ancien attaquant de l’OL. Après le départ à l’Ajax de Steven Bergwijn, Tottenham, qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine cherche à renforcer son secteur offensif. Déjà bien garni avec notamment Harry Kane, Heung Min Son et Richarlison, l’attaque des Spurs pourrait devenir une machine redoutable si le transfert de Memphis Depay venait à se finaliser.

En attendant, le joueur poursuit sa pré-saison au FC Barcelone, il devrait a priori se rendre avec le groupe en tournée aux États-Unis.