Mercato: la mise au point de Soler sur son avenir au PSG

Carlos Soler s'est exprimé lundi au sujet de sa situation personnelle au Paris Saint-Germain. Annoncé parmi les candidats au départ lors du mercato estival, le milieu offensif espagnol a l'intention de rester au club.

Tancé par certains, oublié par les autres, Carlos Soler a vécu une première saison compliquée au Paris Saint-Germain. Arrivé dans un rôle de doublure derrière les stars offensives à la fin du mercato 2022, l'Espagnol n'est pas parvenu à s'imposer ou à briller pour le début de son aventure au sein du club francilien. Mais qu'on se le dise, le milieu offensif n'a pas l'intention de connaître pareille galère en 2023-2024.

"La première saison a été assez particulière pour moi et pour plusieurs raisons. Notamment parce que je suis arrivé le dernier jour du mercato, je n’ai pas fait le stage de préparation au Japon et je n’ai pas passé de temps avec mes coéquipiers pendant la présaison, a estimé Carlos Soler ce lundi en marge de l'entraînement du PSG ouvert à la presse. Ils avaient déjà joué ensemble cinq à six fois. Arriver comme cela dans un club aussi grand, c’est difficile de faire son trou quand on voit les joueurs qu’il y a dans l’effectif."

"Voir une très bonne version de moi"

Du haut de ses 26 ans et après une saison dans l'ombre du trio Mbappé-Messi-Neymar, Carlos Soler ne veut pas quitter le PSG lors du mercato. Au contraire, il veut s'y imposer.

"Mais la vérité c’est que je me sens en confiance. Je pense que vous pourriez bien voir une très bonne version de moi et qui pourra aider le Paris Saint-Germain, mes coéquipiers et le club. Voilà ce que je veux faire. Je veux rester à Paris, évidemment, a encore assuré l'international espagnol aux 14 sélections. C’est une équipe top, un club top qui a tout ce qu’il faut pour continuer de grandir et je vais essayer de faire une bonne préparation, d’être le plus en forme possible pour faire une grande saison."

Soler heureux de retrouver Luis Enrique

Arrivé sous les ordres de Christophe Galtier, Carlos Soler a vu Luis Enrique succéder à l'entraîneur français cet été. Une bonne nouvelle pour lui puisque le technicien lui avait donné sa chance en sélection. Au-delà de sa joie de retrouver l'ancien coach de la Roja, le milieu offensif a estimé que le style Luis Enrique convenait parfaitement au PSG.

"Je le connais assez bien car j’ai été international à plusieurs reprises avec lui. C’est un entraîneur qui transmet beaucoup aux joueurs. Son idée de jeu est parfaite pour le PSG, cela colle avec l’effectif et les joueurs de qualité que nous avons, s'est enthousiasmé Carlos Soler au sujet de son compatriote. On a style offensif, il faut presser haut, garder au maximum le ballon et attaquer continuellement. C’est un style que le Paris Saint-Germain apprécie. J’aime moi aussi cette manière de jouer, c’est un entraîneur qui m’a fait confiance en sélection et c’est une joie qu’il soit ici."