PSG: l’épouse de Sergio Rico diffuse une photo du gardien sur son lit d’hôpital

Alba Silva, l’épouse de Sergio Rico (28 ans), a diffusé une photo du gardien du PSG sur son lit d’hôpital deux mois après son grave accident de cheval qui l’avait plongé plusieurs jours dans le coma.

Alba Silva, épouse de Sergio Rico, a donné des nouvelles du gardien du PSG deux mois après son grave accident de cheval en diffusant plusieurs photos sur Instagram, dimanche. Le joueur espagnol apparaît partiellement sur l’un des clichés mis en ligne par sa femme, allongée à ses côtés. Il semble amaigri et pâle même si Alba Siva diffuse un message optimiste à l’égard de son compagnon.

"Nous allons bien"

"Je n'ai pas grand-chose à vous apprendre ou à vous dire, ou peut-être si, car je pourrais écrire un livre avec toutes les émotions que j'ai ressenties durant ces deux mois, mais je préfère m'en tenir à ce qui est important, que nous allons bien et que je n'aurai pas assez d'une vie pour remercier pour tant d'amour dans chacun de vos gestes et messages. Merci et encore merci."

Elle partage aussi un message visiblement écrit par Sergio Rico à son égard sur une petite ardoise. "Il ne fait aucun doute que je te choisirais mille fois plus, indique le message. Mon principal trésor, sans aucun doute, c'est toi. Je t'aime de tout mon cœur." L’influenceuse espagnole diffuse d’autres clichés où elle donne un aperçu de son quotidien à l’hôpital aux côtés de son mari, avec lequel elle visionne des films, par exemple.

Sergio Rico a été victime d’une grave chute à cheval le 28 mai dernier alors qu’il participait à un pélérinage en Andalousie. Victime d’un grave traumatisme crânien, il avait passé 22 jours dans le coma avant d’en sortir le 19 juin dernier. Il s’était exprimé sur les réseaux sociaux quelques jours plus tard. "Je continue à travailler sur ma récupération qui s'améliore de jour en jour, avait-il expliqué. Je me sens très chanceux, encore une fois, je vous remercie tous et j'espère vous revoir bientôt."

Rico va subir une opération pour un anévrisme cérébral dans les prochains jours, explique la presse espagnole. "Sergio va bien. Dieu merci, il va très bien, quand les médecins le jugeront approprié, ils l'opéreront", avait expliqué Alba Silva.