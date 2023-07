PSG: les réseaux s’enflamment sur l’avenir de Mbappé en raison… d’une combinaison de cartes

En plein feuilleton sur son avenir, Kylian Mbappé a déchaîné les réseaux sociaux en publiant une combinaison de cartes (999) dimanche sur Instagram. Pour certains, l’attaquant du PSG a voulu faire passer un message avec trois chiffres qui signifient beaucoup en numérologie.

Kylian Mbappé avait-il un message à faire passer? En plein feuilleton sur son avenir, et alors qu’il a été mis à l’écart par le PSG à cause de son refus de prolonger, l’attaquant parisien a déchaîné les foules en publiant une photo sur Instagram dimanche en fin d’après-midi.

Dans une série de clichés, le champion du monde 2018 a souhaité partager des souvenirs de son court séjour à Monaco, où il est venu se ressourcer lors des deux jours de repos accordés aux "lofteurs" du PSG. Et c’est la dernière photo qui interpelle. Mbappé a choisi de montrer trois cartes posées sur une table. Trois "9" qui, pour certains, veulent dire beaucoup.

999 "peut par exemple évoquer la fin ou le début d'un emploi"

Comme l'ont noté certains comptes influents de la sphère PSG sur les réseaux sociaux, la combinaison "999” a une signification particulière en numérologie. "Le numéro angélique 999 symbolise l'aboutissement de quelque chose, un achèvement, un accomplissement, une conclusion. C'est un signe que ce qu'il se passe actuellement dans votre vie arrive à son terme, écrit par exemple le site Astrocenter. Pour le site Universités numériques, 999 "demeure le numéro d’achèvement qui s’interprète fin et conclusion d’un cycle de vie dans le domaine spirituel. Il peut par exemple évoquer la fin ou le début d’un nouvel emploi."

En publiant cette combinaison de cartes, Mbappé a-t-il voulu faire comprendre qu’il était arrivé à la fin de son aventure parisienne et qu’un dénouement allait bientôt intervenir? Le timing, en tout cas, interroge. Ce lundi 31 juillet marque en effet la date limite pour l'activation ou non, par Kylian Mbappé, de sa prolongation jusqu'en 2025 au PSG.

Pour le PSG, Kylian Mbappé est officiellement en vente et cela depuis sa non-retenue pour la tournée d’été au Japon et en Corée du Sud il y a deux semaines. Les hautes sphères parisiennes restent aussi convaincues que son joueur a d’ores et déjà un accord avec le Real Madrid pour débarquer libre l’été prochain. Mais Mbappé a encore jusqu’à ce lundi soir pour exprimer s’il veut prolonger ou non son contrat avec le champion de France.