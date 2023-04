Mercato: la réponse de la Roma sur son intérêt pour Aouar

Comme révélé par RMC Sport, Houssem Aouar est en négociation avec trois clubs étrangers en vue de la saison prochaine, dont l'AS Rome. Le directeur général de la Louve s'est exprimé à ce sujet ce jeudi.

La Roma, l’Eintracht Francfort et le Betis Séville. Ce sont les trois écuries les plus intéressées par la signature d’Houssem Aouar, comme révélé par RMC Sport.

>> Toute l'actu du mercato en direct

A deux mois et demi de la fin de son contrat avec l’OL, le milieu de 24 ans n’a pas encore choisi sa future destination. Seule certitude : avoir la possibilité de jouer l’Europe comptera dans sa décision. Questionné à ce sujet ce jeudi en marge du quart de finale aller de Ligue Europa contre le Feyenoord Rotterdam, Tiago Pinto, le directeur général de la Roma, n’a pas démenti l’intérêt de son club pour le joueur formé à l’OL.

Une pique contre... Ferrari

"Est-ce que nous sommes en pole pour Aouar ? Je ne veux pas être comme Ferrari, qui fait tant de choses et ne gagne pas (rires). Ce n'est pas le moment d'en parler, c'est un grand joueur et il a souvent été approché par la Roma, nous verrons ce qui se passera. A-t-il déjà visité les installations du club ? Non...", a déclaré Pinto au micro de Sky Italia.

Troisième de Serie A après 29 journées, la Roma pourrait permettre à Aouar de retrouver la Ligue des champions. Ce serait surtout un beau rebond après une saison pour le moins compliquée, tant sur un plan personnel que collectif. Il ne compte que 14 apparitions toutes compétitions confondues, pour un but et une passe décisive.