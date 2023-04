EN DIRECT - Mercato: la mise au point de Mbappé sur son avenir

Kylian Mbappé s'est exprimé au sujet de son avenir ce mercredi soir au micro de l'émission Tout le sport sur France 3. L'attaquant tricolore a clamé son appartenance au projet parisien.

"Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense, a d’abord répondu Mbappé au sujet de ses prochains objectifs. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain"

>> Plus d'infos ici