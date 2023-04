Mercato: trois clubs négocient avec Aouar, l’Eintracht Francfort a formulé une offre

Selon nos informations, le milieu de l’OL Houssem Aouar est en contact avec l’AS Rome, l’Eintracht Francfort et le Betis Séville. Le club allemand aurait formulé une offre, alors que le joueur sera en fin de contrat en juin prochain.

L’avenir d’Houssem Aouar s’éclaircit. À deux mois et demi de la fin de son contrat avec l’OL, le milieu de 24 ans pourrait rapidement trouver un deuxième club dans sa carrière. En effet, selon nos informations, le joueur est en négociation avec trois clubs étrangers, comme nous l’annoncions début mars: l’AS Rome, l’Eintracht Francfort et le Betis Séville.

Six petites titularisations cette saison

S’il n’a pas choisi sa future destination, le Franco-algérien a reçu une offre du club allemand il y a plusieurs semaines mais n’a pas encore tranché. L’Europe jouera un rôle important dans sa décision et Aouar gardera ainsi un œil sur la fin des championnats. À sept journées du terme de la Bundesliga, l’Eintracht Francfort est seulement 7e, à deux points de la Ligue Europa Conférence et sept de la Ligue des champions.

Cette saison, Houssem Aouar a perdu sa place dans le onze lyonnais et n’a pour le moment connu que six titularisations toutes compétitions confondues (1 but, 1 passe décisive). Il devrait donc quitter son club formateur libre, six ans après ses grands débuts en Ligue 1. Sa grande décision est donc prochainement attendue, quelques semaines après celle de changer de sélection qui a fait couler beaucoup d'encre.