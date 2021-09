Mercato: la surprenante décision de Dani Alves sur son avenir

Libre de tout contrat après avoir quitté Sao Paulo, Dani Alves a pris la décision de ne signer pour aucun club d'ici la fin de l'année, sans pour autant annoncer sa retraite.

Dani Alves prend une pause. Le défenseur brésilien, joueur le plus titré de l'histoire du football, a indiqué vendredi qu'il ne s'engagerait avec aucun club jusqu'à la fin de l'année, quelques jours après l'annonce de son départ de Sao Paulo, qui lui devait quelques trois millions d'euros. Pour autant, le Brésilien n'a pas annoncé sa retraite.

Fin des rumeurs de transfert à Flamengo

Cette annonce sur son compte Instagram met fin à des rumeurs qui envoyaient l'ex-joueur de Barcelone et du Paris SG dans différents clubs brésiliens dont Fluminense, Flamengo et l'Athletico Paranaense. Dani Alves (38 ans) n'entend cependant pas prendre sa retraite sportive, d'après les mots-clés qu'il a pris soin d'accoler à son message: #ITSNOTOVER et #IWILLBEBACK ("Ce n'est pas fini" et "je reviendrai"). Le mercato brésilien se terminait vendredi, et celle des championnats européens est déjà close. Il déclare également qu'il était revenu au Brésil pour réaliser un rêve, et il l'a fait, donc il ne pourrait pas être plus heureux.



Dani Alves, qui a remporté le 43e titre de sa carrière aux JO de Tokyo, a quitté le Sao Paulo FC après un conflit salarial entre les deux parties. Le club lui doit 11 millions de reais (près de 1,8 million d'euros), d'après la presse brésilienne.