Mercato : Lacazette n’est pas contre un retour à l’OL mais fixe une condition

Invité du Canal Football Club ce dimanche, Alexandre Lacazette a reconnu que l'OL s'est renseigné pour le ramener au club la saison prochaine. En fin de contrat avec Arsenal, l'attaquant de 30 ans pose néanmoins une condition.

En fin de contrat en juin prochain avec Arsenal, Alexandre Lacazette est actuellement en "discussion avec beaucoup de clubs". Invité du Canal Football CLub ce dimanche, l'attaquant français a confié que l'OL, son club formateur, s'est renseigné pour son retour.

"Je n'ai jamais coupé contact avec Lyon depuis que je suis parti, j'essaie de retourner au club une à deux fois par an pour revoir le staff médical parce qu'on est vraiment proche. Donc oui, maintenant que l'OL sait que je suis libre, ils sont venus aux informations", a admis Alexandre Lacazette.

"Sans l'Europe, c'est un peu plus compliqué"

Néanmoins, l'homme aux 275 matchs et 129 buts sous le maillot de l'OL a posé une condition pour revenir. "J'ai envie de jouer l'Europe, ça fait longtemps que je n'ai pas disputé la Ligue des champions aussi donc ça manque. Rien n'est impossible dans la vie mais c'est un peu plus compliqué", a répondu Lacazette sur le frein potentiel que pourrait représenter l'absence de l'OL à une compétition européenne la saison prochaine.

Parti à l'été 2017 pour évoluer avec Arsenal, Alexandre Lacazette va devoir trouver un nouveau point de chute, à bientôt 31 ans. Ces dernières semaines, des retours de Samuel Umtiti et Corentin Tolisso, de la même génération que Lacazette, ont aussi été envisagés. "Ce serait bien mais ce n'est pas moi qui décide, a souri le buteur. C'est vrai que c'est un peu triste et dommage parce que nous sommes tous partis un peu au même moment, ça a peut-être été l'erreur du club. Je sais qu'il y a de la qualité qui arrive avec Lukeba, Caqueret, Cherki qui font du boulot ou Gusto. C'est super mais on va voir pour le futur."

De son côté, après la large victoire face à Bordeaux ce dimanche (6-1), Jean-Michel Aulas a confirmé Peter Bosz sur le banc de touche la saison prochaine, peu importe le résultat final au classement. Après 32 journées, l'OL pointe à la huitième place du classement avec 49 points, soit à quatre unités de Strasbourg, actuel 5e. Les Gones savent ce qu'il reste à faire donc s'ils veulent avoir une vraie chance de ramener Alexander Lacazette.