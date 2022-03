Premier League: Arsenal poursuit sa belle série contre Leicester, Lacazette buteur

Arsenal continue sur sa lancée et enchaine une cinquième victoire consécutive en Premier League, face à Leicester (2-0) ce dimanche. Le club londonien conserve sa quatrième place qualificative en Ligue des champions.

Et si Mikel Arteta était vraiment la solution depuis le début ? Arsenal s'est de nouveau imposé ce dimanche, en battant Leicester 2-0 à domicile, et a décroché une cinquième victoire de rang en Premier League. Les Gunners se classent ainsi quatrièmes du championnat anglais, avec trois matchs de retard sur Manchester United, cinquième. Après leur belle victoire 2-0 face à Rennes jeudi, Leicester n'a pas su enchainer et avait visiblement la tête au match retour.

Une série de victoires historiques sous l'ère Arteta

Un score finalement bon à prendre pour les Foxes, tant les hommes de Brendan Rodgers ont été dominés tout au long de la partie (21 tirs à 6). Arsenal a ouvert très tôt le score grâce à un beau coup de casque de Thomas Partey sur un corner bien tiré par Gabriel Martinelli (1-0, 11e). Un but qui donne le ton pour le suite de la rencontre, où le Ghanéen et Martin Odegaard se sont particulièrement illustrés dans l'entre-jeu. Le Norvégien est d'ailleurs auteur de cinq passes clés lors de la première période. Les Gunners poussent ensuite et tentent de faire le break, un match dans le match s'installe entre Aaron Ramsdale et Kasper Schmeichel. Le portier des Gunners sort d'ailleurs un superbe arrêt face à Barnes sur sa ligne (35e).

En début de seconde période, le portier danois lui répond et vient stopper ce qui aurait pu être l’un des buts de l’année après un mouvement magnifique initié par Saka et Odegaard puis l’élimination de deux joueurs par Martinelli (51e). Arsenal pourra finalement faire le break grâce à une main de Soyuncu qui traîne dans la surface et offre un pénalty aux Londoniens. Lacazette se charge de transformer le pénalty et met fin à neuf matchs sans marquer (2-0, 59e). Il signe là le 200e but de sa carrière en club (129 à Lyon et 71 à Arsenal). Lui comme Martinelli sont sortis sous les acclamations de l'Emirates Stadium, qui voit l'équipe enchaîner pour la première fois cinq victoires consécutives en Premier League sous l'ère Arteta.