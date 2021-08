Mercato: le Barça accélère pour le Lillois Renato Sanches

Deux ans après son arrivée à Lille, le milieu portugais Renato Sanches (23 ans) pourrait rejoindre le Barça cet été. Un accord existerait déjà entre le joueur et le club catalan.

Après Boubakary Soumaré (Leicester), Mike Maignan (AC Milan) et Luiz Araujo (Atlanta), le LOSC pourrait voir partir l'un de ses autres hommes forts dans les prochaines semaines. Et vers un cador d'Europe.

En effet, le FC Barcelone est fortement intéressé par le profil du milieu portugais Renato Sanches (23 ans), dont le nom avait déjà été cité en Catalogne courant juillet, après l'échec du projet d'échange Griezmann-Saul.

L'opération va-t-elle se boucler? Invité jeudi de BFM Lille, le président du LOSC Olivier Létang a assez clairement ouvert la porte à un départ de Renato Sanches. "Je me suis déjà exprimé, j’ai discuté avec lui: s'il y a une possibilité de rejoindre un très grand club... Aujourd’hui, il existe des contacts avec des grands clubs, a reconnu le dirigeant. Mais Renato est avec nous, il est heureux d'être avec nous, on va voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. (...) L'important est d'avoir une équipe compétitive. Renato a contribué au titre de champion de France, il a aussi été blessé un certain nombre de matchs avant de bien revenir pour l'Euro. Nous on croit vraiment à la force collective. L'objectif est d'avoir un groupe performant."

Un accord existerait avec le joueur, mais pas (encore?) avec le LOSC

Les négociations auraient débuté entre les deux formations, mais le Barça voudrait étaler le paiement du transfert, ce qui ne convient pas pour l’instant au LOSC. D'après le 10 Sport, le joueur voudrait en tout cas rejoindre le club blaugrana, et aurait déjà trouvé un accord contractuel.

Apparu à une seule reprise en match amical cet été, le 25 juillet contre Porto, Renato Sanches n'a pas disputé le Trophée des champions le week-end dernier. Le milieu est opérationnel pour jouer à Metz dimanche en L1 (17h), mais sera-t-il dans le groupe? Et titularisé par Jocelyn Gourvennec? Bonne question.

Arrivé au LOSC à l'été 2019 contre 20 millions d'euros, après une expérience douloureuse au Bayern, l'ancien prodige du Benfica s'est relancé dans le Nord, disputant en deux ans 59 matchs, pour 5 buts et 5 passes décisives. Ce qui lui a permis de retrouver la sélection portugaise pour disputer l'Euro, et donc de taper de nouveau dans l'oeil de quelques grandes écuries.