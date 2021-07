Barça: l'échange Griezmann-Saul se complique, la piste Renato Sanches envisagée ?

Si l'échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez ne devait pas aller à son terme, le Barça se tournerait vers Lille et Renato Sanches dans sa quête d'un milieu de terrain, selon AS.

Au Barça, pandémie oblige, le club est contraint de faire preuve d’ingéniosité pour parvenir aux objectifs qu’il s’est fixés lors de ce mercato estival. Il arrive donc, parfois, que les dossiers soient imbriqués les uns dans les autres. Pour s’assurer du renouvellement de contrat de Lionel Messi, le Barça serait, par exemple, dans l’obligation de dégager de la masse salariale, en se séparant de certains des plus gros salaires de l’entité catalane. Le Français Antoine Griezmann pourrait être l'un des premiers sacrifiés.

>> Les infos mercato en direct

Sauf que le salaire du champion du monde pose également problème au potentiel acquéreur, et ils ne sont pas légion. Le Barça et l’Atlético ont imaginé un échange entre Griezmann et Saul Niguez pour remédier a ce problème. La transaction est toujours d’actualité. Elle répondrait à un autre besoin du Barça, celui de recruter un milieu de terrain. Mais selon le correspondant à Barcelone du quotidien d’obédience madrilène As, "le dossier se complique de jour en jour".

Renato Sanches, un joueur extrêmement courtisé

Si la piste devait finalement être abandonnée, l’alternative la plus séduisante aux yeux des dirigeants catalans consisterait à essayer de recruter le Portugais Renato Sanches. Le milieu de terrain de Lille pourrait arriver en prêt avec option d’achat, selon AS. Sanches est sous contrat jusqu'en 2023 avec le LOSC. Selon la Voix du Nord, Renato Sanches est dans le viseur de gros clubs anglais, Arsenal et Liverpool notamment.

Retenu avec la sélection portugaise pour l’Euro 2021, où il a souvent été intéressant quand il est entré en jeu, l’ancien milieu de terrain international du Bayern Munich a vécu une dernière saison polluée par les blessures, ne démarrant que treize rencontres en Ligue 1 (1 but et 3 passes en 23 matches). Reste qu’il a souvent répondu présent lorsque son corps ne l’a pas trahi. En pleine possession de ses moyens, Renato Sanches est un joueur redoutable.