Mercato: le Barça s'active pour recruter le crack brésilien Endrick

Selon Sport, les dirigeants du FC Barcelone auraient rencontré les représentants de l'attaquant brésilien Endrick. Le joueur de 16 ans est courtisé par toute l'Europe depuis plusieurs mois. L'idée du club catalan serait de boucler le transfert l'été prochain, avant une arrivée du joueur en 2024.

Son nom est encore assez méconnu du grand public européen mais tous les scouts des plus grands clubs ont déjà repéré la pépite. Attaquant brésilien de 16 ans, Endrick suscite les convoitises. Le FC Barcelone lorgne sur le joueur de Palmeiras et une rencontre aurait eu lieu récemment entre la direction catalane et les représentants du joueur, selon Sport.

Le Barça voudrait négocier directement avec Palmeiras l'été prochain, à l'issue de la saison. Considéré comme une future star, Endrick est perçu comme une cible importante par le Barça. La clause libératoire de la jeune star naissante serait estimée à 32 millions d'euros, intégrée dans son premier contrat pro. Des clubs comme le Real Madrid ou le PSG suivraient aussi le joueur, selon le média catalan.

Endrick devrait attendre sa majorité pour rejoindre l'Europe, à savoir en juillet 2024. Par le passé, le Real Madrid avait par exemple recruté Vinicius Junior avant sa majorité, le laissant à Flamengo avant de le récupérer. Lors de la Copinha en ce début d'année 2022, Endrick avait marqué les esprits grâce à ses qualités. Avec six buts en sept matchs, le joyau d’1,73m avait mené les Verdao jusqu’au trophée.

En avril dernier, lors du tournoi de Montaigu en Vendée, Endrick confirmait tout son potentiel en étant désigné meilleur joueur du tournoi, tout en finissant meilleur buteur avec cinq réalisations. Il s'était illustré avec un but lors de la finale face à l'Argentine, remportée par le Brésil. Dimanche dernier, Endrick s'est posé pour la première fois sur le banc professionnel de Palmeiras. Avant sans doute, de s'envoler dès 2024 en Europe, il devrait avoir un peu moins de deux ans pour montrer l'étendue de son talent dans le championnat local.