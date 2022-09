Croatie: Comme Ronaldo, Modric veut jouer l’Euro 2024 à près de 39 ans

Selon le médecin de l’équipe nationale croate, Luka Modric a pour objectif de disputer l’Euro 2024, alors qu’il aura près de 39 ans. Un souhait formulé par son ancien coéquipier au Real Madrid Cristiano Ronaldo il y a quelques jours avec le Portugal.

Le Ballon d’or 2018 ne veut pas entendre parler de retraite. Selon la lettre d’adieu de Zoran Bahtijarevic, médecin de l’équipe nationale de Croatie, "Luka (Modric) a décidé de continuer jusqu’au championnat d’Europe", relaye AS. En 2024, le milieu de terrain du Real Madrid pourrait disputer son cinquième Euro.

"Je n'ai pas encore pris de décision finale"

Son ancien coéquipier madrilène Cristiano Ronaldo avait émis le même souhait ce mardi, affirmant être "toujours motivé" et gardant une "grande ambition". Les deux joueurs auraient alors 39 ans ou presque à l’heure de se présenter en Allemagne en juin 2024. Capitaine de sa sélection, Modric compte déjà 152 capes avec la Croatie, avec laquelle il a aussi pris part à trois Coupes du monde, disputant la finale en 2018 contre les Bleus (défaite 4-2).

"Le médecin était très ému dans son discours d'adieu à l'équipe nationale, je n'en tiendrai pas compte. Mais je n'ai pas encore pris de décision finale", indiquait-il mercredi. Avant d’ajouter que ce n’est pas la priorité compte tenu des échéances à venir. "Actuellement, il y a beaucoup plus de choses importantes, la Ligue des Nations où nous pouvons aller au Final Four et la Coupe du monde, indique-t-il, relayé par AS. Ensuite, je verrai comment ça se passe et je prendrai une décision en accord avec mon peuple, l'entraîneur et la Fédération".

Une prolongation au Real dans les prochains mois

Le quotidien espagnol affirme par ailleurs que le milieu de terrain souhaite poursuivre sa carrière jusqu’à ce que son corps dise stop. En fin de contrat avec les Merengue l'été prochain, il pourrait prolonger d’une saison. Les négociations commenceraient à partir de janvier prochain. Mais le Real Madrid souhaite de toute façon le voir rester au club une fois sa carrière de joueur terminée.