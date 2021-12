Mercato: le Barça sur Mazraoui, en pensant à Haaland

Le FC Barcelone souhaiterait recruter Noussair Mazraoui, qui sera libre cet été, d’après Mundo Deportivo. Une manière de développer un peu plus les relations avec Raiola, agent de Mazraoui mais aussi de Haaland, priorité du Barça.

C’est une stratégie qui parait bien rodée. Noussair Mazraoui arrive en fin de contrat avec l’Ajax Amsterdam l’été prochain et il serait l’une des priorités du FC Barcelone, d’après Mundo Deportivo. A 24 ans, Mazraoui est un titulaire indiscutable de l’équipe néerlandaise et se montre cette saison de plus en plus décisif, avec quatre buts et trois passes décisives en championnat et en Ligue des champions.

Edwin Van der Sar, directeur général de l’Ajax, semble se faire assez peu d’illusions sur l’avenir du latéral droit marocain. "Nous aimerions qu’il reste mais déjà plusieurs mois de négociations sont passés, nous sommes à la mi-décembre et nous voyons déjà quelle direction cela prend", a-t-il expliqué il y a quelques jours. La porte est ouverte pour le Barça, qui pourrait récupérer le joueur gratuitement.

Développer ses relations avec Raiola

Mais si Mazraoui intéresse autant le club catalan, ce n’est pas seulement pour ses qualités en tant que joueur. Toujours d’après Mundo Deportivo, ce recrutement aurait un double intérêt : l’amélioration du onze à un poste clé ; et le développement des relations avec l’agent du Marocain, à savoir Mino Raiola, en vue de possibles négociations avec Erling Haaland.

Le Norvégien, lui aussi représenté par l’agent italien, serait la priorité du président Joan Laporta et de la direction catalane pour l’été prochain. Avoir Mino Raiola dans la proche serait donc un avantage certain, alors que Haaland promet d’être courtisé par toute l’Europe. Le Barça, en signant Mazraoui, placerait déjà ses pions sur un autre dossier.