Ajax: Tadic bat un record de Messi vieux de dix ans

L’attaquant de l’Ajax Dusan Tadic vient de boucler une année pleine, à tel point qu’il a battu un record détenu par Lionel Messi depuis dix ans. L’international serbe a délivré 37 passes décisives au total en 2021, soit une de plus que l’ex-numéro 10 du Barça en 2011.

Dusan Tadic entre dans l’histoire du football, devant un certain Lionel Messi. L’attaquant de 33 ans vient de conclure son année avec un total de 37 passes décisives délivrées toutes compétitions, en club comme en sélection. C’est une de plus de plus que le sextuple Ballon d’or, qui avait atteint le total de 36 en 2011, comme se réjouit l’Ajax sur son compte Twitter.

Bourreau du Portugal en novembre

Six de ses passes décisives ont été données avec la Serbie, dont une qui ne rappellera pas de bons souvenirs aux Portugais. Le 14 novembre dernier, après avoir égalisé en première période, c’est lui qui a servi Mitrovic pour le but de la victoire à la 90e, synonyme de qualification à la Coupe du monde 2022 et de reversement en barrages pour la Seleçao.

Pour le reste, ses offrandes ont été majoritairement délivrées en championnat (27), ce qui a notamment permis à l’Ajax de remporter l’Eredivisie pour la 35e fois de son histoire en mai dernier. Ses autres passes décisives sont réparties entre la Ligue Europa (2), la Ligue des champions (1) et la Coupe des Pays-Bas (1).

Un record personnel en passe d'être battu

Récemment élu joueur serbe de l’année, Dusan Tadic avait déjà terminé meilleur passeur de son championnat la saison dernière (17) et le deuxième des cinq grands championnats européens derrière Thomas Müller (21). Un record personnel qui pourrait rapidement être battu, puisque le capitaine de l’Ajax compte déjà 12 passes décisives depuis le début de la saison en Eredivisie.