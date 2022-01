Mercato: le Barça veut déjà se débarrasser de Kays Ruiz, ancien du PSG

Selon Sport, le FC Barcelone tente de trouver une porte de sortie à Kays Ruiz d’ici la fin du mercato d’hiver. Le milieu offensif de 19 ans, arrivé libre l’été dernier après son départ du PSG, n’a joué que 78 minutes avec la réserve. Ses dirigeants envisagent de résilier son contrat.

Persona non grata. Kays Ruiz-Atil n’est plus le bienvenu au FC Barcelone. Selon Sport, le milieu offensif de 19 ans serait poussé vers la sortie par le club blaugrana, qui cherche à s’en séparer d’ici la fin du mercato d’hiver. Six mois après son retour, l’ancien joueur du PSG (qui est arrivé libre en juillet dernier) est en échec en Catalogne. Depuis le début de la saison, il n’a disputé que cinq bouts de matchs avec la réserve. Pour un total de 78 minutes. Sans marquer ni délivrer une passe décisive. Sans jamais être titulaire. Il a d’ailleurs plus joué avec l’équipe de France U20 (125 minutes lors de trois matchs amicaux) qu’avec son club…

Le flop est total et les dirigeants du Barça souhaiteraient y mettre fin le plus rapidement possible. D’autant que le natif de Lyon n’a pas su s’intégrer avec ses nouveaux partenaires. Après avoir tenté d’améliorer sa situation, Sergi Barjuan, l’entraîneur du Barça B, aurait "jeté l’éponge" le concernant.

Une clause libératoire à 50 millions d’euros

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2024 (assorti de deux années en option), Kays Ruiz, qui a contracté le Covid-19 durant l’été et s’est blessé à la cheville quelques semaines plus tard, est prié de se trouver un nouvel employeur. Sa cote sur le marché est estimée à 1,5 million d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Le Barça étudierait toutes les options pour le faire partir. Une résiliation de contrat n’est pas exclue.

Après avoir débuté sa formation à l’OL, le dribbleur d’origine marocaine avait rejoint la Masia en 2009. Avant de migrer vers le Camp des Loges, six ans plus tard, suite à une sanction de la Fifa infligée au FC Barcelone dans le cadre de plusieurs transferts de joueurs mineurs étrangers. Apparu à sept reprises en Ligue 1 sous le maillot du PSG, fin 2020 (181 minutes), Kays Ruiz n’a pas réussi à se faire une place dans la capitale. D’où son retour au Barça, où il dispose aujourd’hui d’une clause libératoire à 50 millions d’euros (qui doit passer à 100 millions d’euros s’il intègre l’équipe première).