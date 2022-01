Liga: sans Dembélé, le Barça s'impose sur le fil à Alavés

Toujours sans Ousmane Dembélé, écarté du groupe en raison de sa situation contractuelle, le Barça a empoché un succès presque inespéré à Alavés ce dimanche soir en Liga (1-0). Pedri a été titularisé en Liga pour la première fois depuis août.

"Ça n'a pas été un match brillant, c'est vrai, on ne peut pas se satisfaire de cela, a reconnu Xavi. Mais on a gagné, et ce sont trois points de plus pour nous." Toujours privé (volontairement) d'Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a empoché un succès inespéré (1-0) et tardif à Alavés ce dimanche pour la 22e journée de Liga. Il remonte ainsi à la cinquième place au classement, à quinze points du leader, le Real Madrid, qui a arraché un nul miraculeux 2-2 contre Elche.

Les Catalans, en difficulté tout le match, n'ont réussi à transpercer la défense basque qu'à la 90e minute : Jordi Alba a servi Ferran Torres dans la surface, qui a remis en retrait pour Frenkie de Jong, auteur de son deuxième but de la saison.

Alavés aurait pu faire mieux

Il s'agit de la première victoire depuis trois semaines pour Xavi et les Catalans, dont le dernier succès en championnat remontait au 2 janvier à Majorque... mais le fond de jeu laisse à désirer, avant une pause de deux semaines et un choc attendu contre le champion en titre, l'Atlético de Madrid, lors de la prochaine journée.

Nico a même failli causer un pénalty en obstruant le passage de Tomas Pina dans la surface à la 73e minute, mais l'arbitre n'a rien sifflé. Et cinq minutes plus tard, Jason a servi un centre sur un plateau sur la tête de Joselu, qui a manqué le cadre de peu.

Alavés peut s'en mordre les doigts : dans la zone rouge, les Basques ont perdu un point qui leur tendait les bras et restent à trois points du premier non-relégable, le promu Majorque (20 points), écrasé 3-0 à Villarreal samedi.

Eliminés de la Supercoupe d'Espagne et de la Coupe du Roi cette semaine, Xavi et le Barça peuvent souffler ce soir, mais devront encore se battre avec leurs démons durant quinze jours, avant d'aborder le mois de février durant lequel ils aborderont la Ligue Europa.

Et ce probablement sans Dembélé. "Honnêtement, la situation n'a pas changé, a glissé Xavi au sujet du Français. Il ne se sentait pas bien, les docteurs m'ont transmis cette information hier, mais la situation n'a pas changé."