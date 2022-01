PSG: c'est officiel, Verratti a inscrit son premier doublé avec Paris

La Ligue de football professionnel (LFP) a validé officiellement le doublé du milieu du PSG Marco Verratti face au Stade de Reims (4-0) dimanche, lors de la 22e journée de Ligue 1. Son tout premier depuis son arrivée en 2012.

C’est un petit événement à Paris. Marco Verratti a non seulement marqué dimanche soir contre Reims (4-0), ce qui ne lui arrive pas si souvent, c’est peu de le dire, mais il a aussi inscrit un doublé, ce qui, pour le coup, ne lui était encore jamais arrivé sous le maillot du PSG depuis sa signature en 2012.

Le second but du "Petit Hibou", un temps considéré comme un but contre son camp par les instances - deux Rémois ayant dévié la trajectoire du ballon - a finalement été homologué par la Ligue de football professionnel (LFP) ce lundi.

L'Italien a mis fin à une longue attente

Marco Verratti a donc inscrit dimanche le septième but de sa carrière en Ligue 1 avec le PSG après bientôt dix ans passés à Paris, son onzième but toutes compétitions confondues, lui qui n’avait plus marqué depuis le 6 mai 2017 (contre Bastia, victoire 5-0) en Ligue 1. C’est un reproche qui est souvent adressé à l’international italien, trop peu décisif à l’approche de la zone de vérité, que ce soit par le but ou même par la passe, eu égard à son talent balle au pied.

Mauricio Pochettino s'est réjoui, en conférence de presse, des buts de Verratti, un joueur qui n'a "pas trop l'habitude de marquer souvent". Après quatre ans et demi sans marquer en Ligue 1, Verratti a d'abord soulagé ses coéquipiers en ouvrant la marque juste avant la pause, après une première période où les Rémois ont tenu tête aux Parisiens. L'Italien s'est de nouveau illustré en fin de match, récidivant d'une frappe du droit déviée par le Rémois Wout Faes.