Mercato: le Bayern confirme la résiliation du contrat de Salihamidzic, son ancien directeur sportif

Écarté au mois de mai, dans la foulée des célébrations du titre du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic ne fait officiellement plus partie du Bayern Munich, qui a annoncé l'identité de son successeur à la tête de la direction sportive dans le courant de l'été.

Le Bayern Munich a confirmé ce dimanche la résiliation de contrat de son ancien directeur sportif Hasan Salihamidzic, dont le contrat courait initialement jusqu’en 2026. Le président du club Herbert Hainer a officialisé la nouvelle au cours d’un entretien accordé à Bild : "Nous avons résilié le contrat avec Hasan Salihamidzic d'un commun accord. Comme lors de la fin de saison à Cologne et de la célébration de notre titre de champion, tout s'est déroulé de manière très harmonieuse au cours de ces discussions. Hasan a beaucoup accompli avec le Bayern et a remporté les plus grands titres, aussi bien en tant que joueur qu'en tant que directeur sportif. Il fera toujours partie du Bayern."

L’issue faisait peu de doute dans la mesure où le successeur de Salihamidzic était connu depuis un mois, et le recrutement de l’Autrichien Christoph Freund, qui occupait un poste similaire au Red Bull Salzbourg, en Autriche. Freund prendra ses fonctions le 1er septembre. En attendant, le poste reste vacant. Selon Sky Sport, l’indemnité de départ de Salihamidzic atteint une somme comprise entre six et huit millions d’euros.

Oliver Kahn est parti aussi

Hasan Salihamidzic a été écarté au même titre que l’ancien président du directoire Oliver Kahn en fin de saison dernière, au terme d’un exercice décevant et mouvementé pour le Bayern Munich, qui a finalement décroché le titre de champion lors de la dernière journée de Bundesliga. Le Rekordmeister avait alors sauvé sa saison in extremis.

Ce qui n'a pas empêché Salihamidzic et Kahn de payer les remous au sein du vestiaire et les dissensions apparues après la sortie explosive de Manuel Neuer. Leur pari de se séparer de Julian Nagelsmann au profit de Thomas Tuchel lors de la trêve internationale du mois de mars a également plombé la fin de saison du Bayern et leur a coûté leur poste. Le Bayern Munich était alors encore en lice dans toutes les compétitions. Il sera ensuite éliminé en quarts de finale de la Coupe d'Allemagne par Fribourg, puis en quarts de la Ligue des champions par Manchester City.