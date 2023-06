Mercato: le Bayern hausse le ton contre le Barça sur le dossier Kimmich

Courtisé par le FC Barcelone depuis quelques semaines, Joshua Kimmich voit son cas créer des tensions entre les dirigeants du Barça et ceux du Bayern Munich. Au micro de Sky Sport, le président bavarois Herbert Hainer a critiqué l'attitude des Catalans, tout en martelant que le milieu allemand ne partira pas.

Indéboulonnable dans l’entrejeu du Bayern Munich, Joshua Kimmich a rarement été concerné par des rumeurs de départ. Mais depuis quelques semaines, le FC Barcelone fait une cour assidue à l’Allemand. L'entraîneur catalan Xavi avait même été très élogieux envers l’Allemand en conférence de presse: "Kimmich est un joueur de haut niveau, il comprend le jeu de manière fantastique (…) S'il y a une porte ouverte, il y aura des négociations avec le Bayern."

Une attitude loin de plaire au président du champion de Bundesliga, Herbert Hainer, qui a assuré au micro de Sky Sport que l’Allemand n’allait pas quitter les Bavarois, tout en critiquant les manœuvres des Catalans pour convaincre Kimmich d’envisager un départ: "Je ne comprends pas pourquoi le Barça drague ouvertement et de manière si offensive notre joueur. Joshua Kimmich est une pierre angulaire pour nous." Alors que le joueur est encore sous contrat jusqu’en juin 2025, les Bavarois sont en position de force dans ce dossier.

Kimmich: "Nous avons de grands projets"

Autre argument de poids en faveur du Bayern Munich, Kimmich est plus qu’ouvert à l’idée de rester. Après le match nul 3-3 entre l’Allemagne et l’Ukraine, le principal intéressé a partagé son intention de continuer l’aventure avec la formation entrainée par Thomas Tuchel: "Comme tout le monde le sait certainement, j'ai encore deux ans de contrat et nous avons de grands projets."

Hainer a aussi profité de cet entretien pour aborder la rumeur Lucas Hernandez au PSG. Malgré sa volonté de garder le Français, le dirigeant semble ne pas fermer complètement la porte à un départ du défenseur: "J'ai entendu parler de l'intérêt du PSG, mais on veut le garder. Voyons ce qui se passera cet été."