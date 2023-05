Psychodrame au Bayern après les licenciements de Kahn et Salihamidzic dans la foulée du titre en Bundesliga

Juste après le nouveau titre de champion du Bayern Munich, obtenu à l'issue d'un scénario de dingue, le club allemand a renvoyé Oliver Kahn, président du directoire, et Hasan Salihamidzic, directeur sportif. Une décision sans appel de la part du board bavarois, qui a forcément secoué le club.

Le titre et bye-bye! Le président du directoire du Bayern Munich, Oliver Kahn, et le directeur sportif, Hasan Salihamidzic, ont été démis de leur fonction après le 33e titre de champion d'Allemagne remporté par le club bavarois. Dans un communiqué, le Bayern Munich a officialisé Jan-Christian Dreesen comme nouveau président. En revanche, le successeur d'Hasan Salihamidzic n'est pas encore trouvé.

Une décision sans appel de la part du Bayern Munich après une saison mouvementée. Champions dans les dernières minutes de l'ultime journée de Bundesliga, les Bavarois ont été éliminés en quart de finale de Ligue des champions par Manchester City. La saison a aussi été agitée en coulisses avec notamment le licenciement de Julian Nagelsmann, remplacé par Thomas Tuchel et des altercations dans le vestiaire.

Kahn: "Le pire jour de ma vie"

Le Bayern Munich a donc tranché dans le vif en remerciant Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic, deux légendes du club et deux cadres de la direction du club. Une décision qui a ému le Bosnien au micro de Sky : "Je suis juste fier des garçons. C'est émouvant pour moi aujourd'hui et ce n'est pas une situation facile. Néanmoins, je souhaite bonne chance à tous, je souhaite à tous beaucoup de succès. Bien sûr, j'aurais aimé continuer. Je voulais absolument gagner la Ligue des champions avec cette équipe. Elle est vraiment bonne. Il y a de bonnes personnes, de bons jeunes joueurs et un bon mélange. Mais j'accepte la décision. Le Bayern est au-dessus de tout et j'ai eu de très bonnes conversations avec Uli Hoeness et Herbert Hainer. Je veux rester l'ami du FC Bayern. C'était un merveilleux voyage et je suis toujours ému quand il s'agit du FC Bayern, j'ai eu beaucoup de situations difficiles, mais vraiment beaucoup de bonnes aussi. C'est pourquoi je vous remercie pour les six dernières années."

Oliver Kahn a tenu à réagir lui-aussi à la nouvelle, via ses réseaux sociaux, et n'a pas caché son dépit au micro de Sky Allemagne. "C'était le pire jour de ma vie, a-t-il lâché. Ne pas pouvoir célébrer le titre avec les garçons..." L'ancien portier a précisé avoir été interdit d'approcher le groupe pour le dernier match.

Ces deux licenciements ont également fait réagir le vestiaire. A commencer par Thomas Müller, visiblement étonné du timing : "Est-ce qu'ils disent ça maintenant, une minute après la fin ?" Arrivé en cours de saison, Thomas Tuchel était au courant des départs d'Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic : "Je le sais depuis hier. Ils m'ont convaincu de rejoindre le Bayern. Nous avons remporté le titre. Maintenant, nous avons le prochain sujet politique qui arrive."