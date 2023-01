Mercato: le Bayern Munich annonce l’arrivée de Joao Cancelo, prêté par Manchester City

Le Bayern Munich a officialisé ce mardi l’arrivée de Joao Cancelo. Le latéral portugais de 28 ans est prêté avec option d’achat par Manchester City. Un renfort de choix pour le futur adversaire du PSG en Ligue des champions.

Un joli coup de dernière minute. Le Bayern Munich a annoncé ce mardi le recrutement de Joao Cancelo. Le latéral de Manchester City s’est engagé sous la forme d’un prêt avec une option d’achat à 70 millions d'euros. Un renfort de choix pour le club bavarois, futur adversaire du PSG en 8es de finale de la Ligue des champions (14 février et 8 mars sur RMC Sport 1).

"Le Bayern est un grand club, l'un des meilleurs du monde, et c'est une énorme motivation pour moi de jouer maintenant aux côtés de ses joueurs extraordinaires, a réagi le défenseur de 28 ans sur le site des champions d’Allemagne. Je sais que ce club vit pour les titres et en gagne chaque année. Je suis motivé par cette soif de succès. Je donnerai le meilleur de moi-même".

Les dirigeants du Bayern ravis

Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern, se réjouit d’avoir pu boucler ce dossier: "João est un joueur auquel nous pensions depuis un certain temps déjà, car nous apprécions beaucoup ses qualités. Avec son style de jeu offensif et son dynamisme, il s'intègre parfaitement à notre système. Sa mentalité et son expérience conviennent parfaitement à notre équipe. Je suis convaincu que João nous aidera dans les semaines et les mois à venir dans notre objectif de gagner des titres."

Un clash avec Guardiola?

Après avoir porté les couleurs de Benfica (son club formateur), Valence, l’Inter, la Juventus et Manchester City, Joao Cancelo va découvrir un sixième club en Bundesliga. Selon le Daily Mail, son départ inattendu de City, où il est sous contrat jusqu’en 2027, serait lié à un accrochage avec Pep Guardiola. Agacé d’avoir été laissé sur le banc pour la troisième fois consécutive contre Arsenal, vendredi dernier en Coupe d’Angleterre (1-0), le Portugais aurait eu une vive explication avec son entraîneur catalan. Jusqu’à atteindre un point de non-retour.

Au Bayern Munich, Joao Cancelo devrait dans un premier temps être en concurrence avec Josip Stanisic et Benjamin Pavard au poste de latéral droit, Bouna Sarr et Noussair Mazraoui étant blessés. A moins que son arrivée entraîne le départ de Pavard, pisté notamment par le FC Barcelone.