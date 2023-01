Mercato: où en est Hakim Ziyech, proche de rejoindre le PSG?

Le PSG s’active pour tenter de faire venir Hakim Ziyech en cette fin de mercato hivernal. A 29 ans, le milieu offensif de Chelsea retrouve des sensations depuis le début de l’année, dans la foulée de son Mondial 2022 réussi avec le Maroc. Même si son aventure chez les Blues reste largement contrastée jusqu’ici.

Il a disputé tous les matchs de Chelsea en 2023. Quatre comme titulaire et deux en tant que remplaçant. De quoi permettre à Hakim Ziyech de retrouver du rythme et des sensations en ce début d’année, après une première partie de saison où il a souvent été laissé de côté dans le sud-ouest de Londres. Un retour en forme qui a notamment convaincu le PSG de miser sur lui pour renforcer son secteur offensif après le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton. Les champions de France s’activent pour tenter de faire venir l’international marocain (50 sélections, 19 buts) en cette fin de mercato hivernal. En privilégiant l’option d’un prêt.

Un rôle majeur dans l’épopée du Maroc

Le joueur de 29 ans est séduit à l’idée de rejoindre la ville lumière. Il y retrouverait son compatriote Achraf Hakimi, avec qui il a flambé à la Coupe du monde 2022, lors de la quelle les Lions de l’Atlas ont atteint les demi-finales (défaite 2-0 contre la France). Dans un rôle d’ailier, le n°7 a joué un rôle essentiel dans l’épopée historique de son pays au Qatar, avec une passe décisive contre la Belgique (2-0) et un but contre le Canada (2-1) durant la phase de poules. Malgré son manque de rythme, il a participé à toutes les rencontres et n’a pas ménagé ses efforts pour répondre aux attentes de Walid Regragui, qui a réussi à le convaincre de revenir en sélection après plus d’un an d’absence.

Totalement brouillé avec Vahid Halilhodzic, Hakim Ziyech s’était mis à l’écart de l’équipe nationale en attendant le départ du coach bosnien. La nomination de Regragui lui a permis de revenir par la grande porte l’été dernier. En reprenant sa place de titulaire. Mis en confiance par l’entraîneur originaire de l’Essonne, le gaucher s’est rapidement signalé en inscrivant un but de sa propre moitié de terrain lors d’un amical contre la Géorgie organisé aux Émirats arabes unis (3-0). A une semaine du Mondial. L’occasion de rappeler qu’il possède un talent rare sur le pré.

Un rendement inconstant à Chelsea

Après avoir débuté sa carrière aux Pays-Bas, dans le club de Dronten, sa ville natale (au centre du pays), Hakim Ziyech est passé par Heerenveen et Twente, avant d’exploser sous le maillot de l’Ajax Amsterdam. Il s’est notamment fait remarquer lors de la superbe campagne des Lanciers durant la Ligue des champions 2018-2019. Aux côtés de Frenkie De Jong, Matthijs De Ligt ou Donny van de Beek, il s’est fait sortir en demi-finale au terme d’un match retour légendaire, marqué par le triplé de Lucas à la Johan Cruyff Arena (2-3). Chelsea a déboursé 40 millions d’euros pour le faire venir à l’été 2020 sous les ordres de Frank Lampard, qui s’est dit "impressionné" par ses qualités.

Mais la technique haut de gamme de Ziyech, sous contrat jusqu’en 2025, ne lui a pas permis de se rendre indispensable à Stamford Bridge. La faute à des performances inconstantes et parfois trop individualistes. Malgré sa vista, la précision de ses passes ou son adresse sur coups de pieds arrêtés, le n°22 des Blues manque de consistance depuis son arrivée en Premier League. En deux ans et demi, il a disputé 98 matchs avec le club londonien, pour 14 buts et 11 passes décisives (toutes compétitions confondues). Après avoir succéder à Thomas Tuchel en septembre, Graham Potter l’a d’abord laissé de côté, avant de le replacer récemment dans la lumière.

"Hakim a besoin de considération"

Paris espère désormais en profiter. Au-delà de ses aptitudes balle au pied, Hakim Ziyech est réputé pour sa polyvalence. Lorsqu’il évolue sur l’aile droite, il peut dribbler, déborder, centrer ou rentrer sur son pied gauche pour frapper. Mais son volume de jeu lui permet aussi d’occuper un rôle plus axial, en meneur de jeu ou comme milieu relayeur. "C'est un joueur qui aime bien avoir le ballon dans les pieds car il a une patte gauche extraordinaire, a expliqué lundi Walid Regragui dans l’After sur RMC. Je pense qu'il était déréglé à cause du manque de temps de jeu à Chelsea. Mais j'ai regardé ses derniers matchs, plus il joue et plus la mire commence à revenir."

A voir dans quelle mesure la star marocaine acceptera un rôle de joker de luxe derrière le trio Kylian Mbappé-Lionel Messi-Neymar. Ce sera l’un des enjeux importants s’il signe au PSG. A ce sujet, Walid Regragui a glissé un petit conseil à Christophe Galtier: "Hakim c’est quelqu’un qui a besoin, pas d’amour, mais de considération. Il faut lui expliquer les choses. Ce n’est pas quelqu’un avec qui on va faire un choix et le laisser à côté. Moi je n’ai pas eu de souci avec lui car tout était clair dès le départ".