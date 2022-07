Mercato: le Bayern Munich s'offre De Ligt, un deuxième transfert XXL pour le défenseur néerlandais

Le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt, 22 ans, a quitté la Juventus et s'est engagé pour cinq ans avec le Bayern Munich, a annoncé mardi le club allemand.

Lucas Hernandez, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Tanguy Kouassi et maintenant Matthijs de Ligt. Le Bayern Munich a conclu mardi le recrutement du défenseur néerlandais de 22 ans, qui évoluait depuis 2019 à la Juventus. Un contrat de cinq ans a été signé (jusqu'en juin 2027).

Le montant du transfert a été dévoilé: 67 millions d'euros sont garantis pour la Juventus, qui peut potentiellement récupérer jusqu'à 10 millions d'euros supplémentaires en bonus, selon un communiqué du club italien - qui avait lui-même déboursé 80 millions d'euros il y a trois ans.

"De Ligt devrait devenir un pilier"

"Je suis très heureux de devenir un joueur de ce grand club, déclare Matthijs de Ligt, cité dans le communiqué d'annonce du club. Le FC Bayern est le club le plus performant d'Allemagne, l'un des clubs les plus performants d'Europe et du monde. Dès le début, j'ai ressenti une véritable estime de la part de la direction sportive, de l'entraîneur et du conseil d'administration, ce qui m'a convaincu. En plus, le FC Bayern est un club brillamment géré avec de grands objectifs. Je suis très heureux de faire partie de l'histoire du FC Bayern".

"Matthijs de Ligt était une de nos principales cibles, affirme le président bavarois Herbert Hainer. Avec de telles signatures, les grands objectifs que nous avons sont réalisables. Le futur visage de notre équipe se dessine de plus en plus et ce transfert est un élément important du concept global que nous mettons progressivement en place. De Ligt devrait devenir un pilier du FC Bayern".

Bremer vers la Juventus

Il s'agit du quatrième transfert estival du Bayern, après les signatures de Noussair Mazraoui (libre), Ryan Gravenberch et Sadio Mané. Selon les estimations, plus de 117,5 millions d'euros ont été engagés au total.

En ce qui concerne la Juventus, un remplaçant est déjà en approche: Gleison Bremer (25 ans). Le défenseur brésilien du Torino devrait s'engager dans les prochaines heures dans le cadre d'un transfert à 40 millions d'euros (hors bonus).