Mercato: c’est officiel, Sadio Mané signe au Bayern Munich

Comme pressenti depuis de nombreux jours, Sadio Mané est officiellement un joueur du Bayern Munich. L’international sénégalais (30 ans) quitte Liverpool un an avant la fin de son contrat.

Sadio Mané est officiellement un joueur du Bayern Munich. Comme attendu depuis plusieurs jours, le club allemand a officialisé la signature de l’international sénégalais de 30 ans ce mercredi. Après six ans de bons et loyaux services sur les bords de la Mersey, l’ancien joueur de Southampton quitte les Reds à un an de la fin de son contrat. Il s’engage avec le Bayern jusqu’en 2025.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato en direct

Avec le recrutement du champion d’Afrique 2022, le Bayern Munich signe un énorme coup sur le marché des transferts. D’après les premières fuites dans les médias allemands, la transaction devrait avoisiner les 40 millions d’euros, bonus compris. Mardi, l’ailier avait atterri en Bavière pour passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat avec le géant allemand.

Le remplaçant tout trouvé de Lewandowski

Principal rival au Ballon d’or 2022 de Karim Benzema, Mané a été poussé vers la sortie par la signature en attaque de Darwin Nunez. Dans ce jeu de chaises musicales, il devrait occuper la pointe du système bavarois bientôt laissée libre par Robert Lewandowski, annoncé proche de rejoindre le Barça.

En six années à Liverpool, Mané a marqué l’histoire du club anglais. En formant un duo infernal avec Mohamed Salah, il a été un grand artisan du titre en Ligue des champions (2019) et en Premier League (2020). En 269 matchs sous le maillot des Reds, il a inscrit 120 buts.